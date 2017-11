«Inside Out», el joc que pot acabar amb l'hegemonia del Candy Crush

Aquesta notícia es va publicar originalment el 20/07/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Captura de pantalla del videojoc. Foto: Disney

Diseny ha aprofitat l'estrena de la pel·lícula de Pixar , Inside Out, per treure un joc gratuït amb el mateix nom. Inside Out és una imitació del famós Bust a Move, on l'única diferencia és que el nou ja és més popular i ha arribat els dispositius iOS i Android.El joc d'Inside Out consisteix a disparar contra esferes del mateix color. Es poden fer rebotar contra les parets i s'han d'unir diverses del mateix color perquè explotin i desapareguin. Per tal que el joc sigui més atractiu, s'introdueixen nous objectes i altres nivells, com també nous personatges.Inside Out Thought Bubbles farà caixa mitjançant les microtransaccions. Això vol dir que es podrà recórrer a petits trucs, com fa el popular Candy Crush . El joc de Disney també tindrà un mapa, per on es va avançant a mesura que es completen els nivells. Inside Out arriba a un punt on es necessiten vides per poder continuar, i només es podran recuperar esperant o pagant com fa el popular Candy Crush.