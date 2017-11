Els trucs casolans per fer fotografies impactants amb el mòbil

Aquesta notícia es va publicar originalment el 15/07/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

2. Ulleres de sol. Consisteix en posar unes ulleres de sol tintades davant de la lent de la càmera. Expliquen que s'ha d'utilitzar quan una part de la zona a fotografiar es mantingui brillant i una altra estigui a l'ombra.

Els membres de "The Cooperative of Photogaphy" han publicat un vídeo amb una llista de trucs senzills que es poden fer a casa i que ajuden a fer fotografies espectaculars amb el nostre telèfon mòbil:Cal un globus d'heli, cinta aïllant i fil de pescar. Podem fer ascendir el nostre telèfon mòbil i, mitjançant un temporitzador o un control remot, aconseguir fotografies des d'altura. Com ells diuen: "Qui necessita un drone?”.És tan fàcil com foradar lleugerament un tros de cartró i superposar-lo a la càmera del mòbil. Es pot aconseguir un efecte curiós, que quedarà encara millor combinat amb un la imatge en blanc i negre.Només cal un marc d'una foto Polaroid, col·locat per exaltar el protagonisme de l'objecte que es vulgui fotografiar. L'objecte queda centrat i li donarà un toc sorprenent.Són efectes amb els quals s'aconsegueixen fotos panoràmiques amb una edició posterior. Dóna la sensació que el paisatge forma un planeta esfèric i el cel ho envolta com si fos l'espai. Aquestes són algunes aplicacions útils:Tiny Planet (iOS). 0.99 €Small Planet (Android). Gratuïta.Tiny Planet FX Pro (Android). 3.29 €.Tiny Planets Pro (Windows Phone). 1,49 €.És la tècnica per fer fotografies on predominen els tons blancs. Amb un mòbil es pot aconseguir bloquejant l'exposició, enfocant un fons fosc i després fent la foto al subjecte que volem fotografiar.Consisteix en fer fotografies a rostres d'estàtues, animals o altres imatges i situar el telèfon a sobre de la nostra cara amb la imatge posposada. L'efecte és vistós i sorprenent.Es posa un objectiu, o una lupa, enganxats en un forat en una caixa de cartró, el mòbil situat recte i totes les escletxes tancades, per evitar fugides de llum. Amb això tindrem un "projector" fet a casa, a mà i molt barat.