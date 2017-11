Surten a la llum els càstings d'alguns actors de «Joc de Trons»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 11/07/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Durant la Comic-Con de San Diego , un dels esdeveniments més esperats pels amants de les sèries i els còmics dels Estats Units, la productora HBO va mostrar el càstings d'alguns actors de Joc de Trons.Al vídeo es poden veure els fragments de les proves que va haver de passar Gwendoline Christie - Brienne de Tarth-, Carice Van Houten - la bruixa Melisandre-, i Natalie Dormer - Margaery Tyrell-, entre altres actors.Part de la nova temporada de la sèrie es rodarà aquest any a Girona, on ja s'han fet els càstings per cercar figurants , i a Canet de Mar