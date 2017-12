Les aplicacions per intentar sobreviure als festivals de música

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/06/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Els mòbils són protagonistes en els concerts. Foto: Europa Press

Amb l'arribada de la calor, podem donar per inaugurat l'estiu i la temporada de festivals de música, en els quals podem coure'ns lentament sota el sol. Fins i tot quan es tracta de recintes amb piscina o de platja propera, aquests esdeveniments multitudinaris es converteixen en un formiguer ple d'ingredients tant “agradables” com la calor humana, la pols i la suor. Existeixen algunes aplicacions que ens poden fer la vida més fàcil durant aquests llargs dies de supervivència. Són les següents:Aquesta aplicació està especialitzada en festivals de música de l'estat espanyol i Portugal. Permet rebre notificacions amb les últimes notícies i possibles canvis. Si volguéssim enganxar un festival amb un altre i no tinguéssim temps, aquesta aplicació gratuïta per Android i iOS ha de formar part del nostre repertori.La bateria és un bé molt valorós als festivals. L'aplicació Batery Doctor, disponible per Android i iOS, realitza una estimació de la durada de la bateria del nostre telèfon. Desactiva les aplicacions innecessàries per reduir el consum.Ambdues aplicacions, molt conegudes entre els usuaris de dispositius d'Android i iPhone, permeten identificar el nom de la cançó que està sonant en un moment concret.No és l'aplicació més imprescindible per al festival, però és gratuïta i t'evitarà cremar-te els dits mentre escoltes una interminable balada. Virtual Zippo té un gran semblança amb els mítics encenedors de la marca, incloent-hi el moviment d'obertura, i es pot modificar també per un mòdic preu. Això sí, no serveix per escalfar-se.Aquesta aplicació amb navegació GPS permet marcar diferents llocs dins del recinte, com per exemple, la plaça en la qual hem aparcat el cotxe, la ubicació de la tenda de campanya, l'escenari principal o els banys. Tenint en compte que a cert moment de la nit podem estar una mica “desorientats”, aquesta aplicació per Android ens guiarà sense problemes fins a qualsevol d'aquests punts. Amb una temàtica similar hi ha “Tent Finder” és una possible alternativa per iOS, ja que també permet localitzar la tenda.Festival Ready és una aplicació desenvolupada per “Victorinox”, els coneguts fabricants de navalles suïsses. Amb això ja està tot dit: l'aplicació t'ajuda a preparar la motxilla en els dies previs, t'informa sobre les condicions meteorològiques, t'ofereix instruccions de primers auxilis i consells per a l'acampada, i també inclou una funció de lot. Es troba disponible per iOS.Amb el fàcil que resulta perdre a un amic (o perdre't tu mateix) a la meitat d'un recinte replet de desconeguts, aquesta aplicació pot resultar de gran utilitat, ja que et permet localitzar ràpidament la posició de la resta del grup i la distància que et separa d'ells. Permet activar notificacions per saber en quin moment un amic arriba o es marxa d'un determinat lloc. Està disponible per iOS i Android.Glance és una aplicació de cites similar a “Tinder”, però pensada especialment per a assistents a festivals de música, ja que connecta a persones properes en funció de les seves preferències musicals i dels concerts als quals han assistit.Si passades les cinc de la matinada segueixes amb ganes de festa i ja han acabat tots els concerts, aquesta aplicació t'indicarà on està la "rave" més propera. “KickOn” et mostra els perfils d'una sèrie de festes que estan succeint. També pot recercar les festes a peu de carrer, ja que són els mateixos organitzadors els que introdueixen la informació.