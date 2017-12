La carta de Taylor Swift: «Per Apple, amb amor»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 22/06/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La cantant Taylor Swift ha explicat en una carta els seus motius per no publicar el seu nou àlbum “1989” al servei de "streaming" musical Apple Music . La cantautora ha volgut expressar l'absolut respecte que té cap a la marca, com a plataforma per a vendre música i com a companyia plena de genis que han creat innovació. El que no vol Taylor Swift és que la companyia ofereixi el seu nou àlbum gratis durant tres mesos.Segons ella, "és una maniobra sorprenent i decebedora, totalment diferent del que ha fet Apple sempre”. La cantant ha volgut donar veu a tota la indústria musical, ja que creu que aquesta mesura de l'empresa de Silicon Valley castigarà durament a tots els artistes i bandes que acaben de llançar el seu nou disc, ja que durant tres mesos no cobraran pel seu treball fet. Taylor Swift ha assenyalat que molts compositors i artistes no s'atreveixen a parlar públicament per l'admiració que tenen cap a Apple.Però la cantant també ha volgut dir que l'empresa Apple està realitzant un gran servei de música en "streaming". Taylor Swift ha acabat la carta recalcant que el problema és que Apple no pagui els artistes mentre ofereix el servei gratuït, ja que és una empresa que econòmicament ho pot fer.Apple ho veu diferent. Ells creuen que amb aquest servei gratuït durant tres mesos els usuaris podran interactuar i crear llaços amb la multinacional. L'únic problema és que hi haurà milions d'usuaris escoltant música de forma gratuïta. L'empresa no guanyarà res durant aquests mesos, però segons Apple, com més usuaris hi hagi, més guanyarà l'empresa i sobretot els artistes.Segons Robert Kondrck, l'executiu de la marca que s'encarrega de firmar els acords amb les firmes de música, diu que Apple pagarà els propietaris dels drets musicals el 71,5% dels ingressos de subscripció, un percentatge que s'elevarà fins al 73% per totes aquelles subscripcions que es facin fora dels Estats Units.Robert Kndrck ha dit que els tres mesos de música gratis és un dels problemes que s'ha trobat a l'hora de negociar amb les firmes de música, però que les compensacions són una mica més altes. Però finalment, després de la carta de la cantant, Apple ha comunicat que pagarà "royalties" a les discogràfiques i editors durant aquest període de tres mesos.