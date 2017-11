Els errors de «50 ombres d'en Grey»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 19/06/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Mentre els seguidors de " 50 ombres d'en Grey " esperen impacients que la saga continuï, CinemaSins ha fet un vídeo on recull els erros que hi ha a la pel·lícula del primer llibre.Entre els erros podem trobar casos com que la pel·lícula tarda 43 minuts en oferir una escena pujada de to -una de les coses que m'has han retret els seguidors de la novel·la al film-.Recordar que la saga continua amb “Les 50 ombres més fosques” que s'estrenarà el 10 de febrer de 2017 i “50 ombres alliberades” que la podrem veure a la gran pantalla el 9 de febrer de 2018.