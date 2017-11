Els fans de «Joc de Trons» critiquen la sèrie per utilitzar una doble de cos de «Cersei Lannister»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 16/06/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Foto: Image: HBO, via Uproxx

you guys. tbh, the most depressing thing about the finale was the fact Cersei used a body double for the #walkofshame lol. #GameofThrones — Daniel Gutierrez (@danield6) junio 15, 2015

What was up with the weird CGI effect used for Cersei's walk of shame? Come on @GameOfThrones you could have done better! #CerseiLanister — Alyssa Strand (@lyssarose33) junio 15, 2015

Cersei's CGI face on that body double looks terrible. #GameofThrones — Brittani Burnham (@ramblingfilm) junio 15, 2015

[""] Un dels moments més esperats pels fans de " Joc de Trons " era el final de la cinquena temporada de la sèrie, que es va emetre aquest diumenge als Estats Units. El capítol va deixar moments memorables, entre ells la penitència de Cersei Lannister, que va caminar despullada mentre els veïns de King's Landing la humiliaven.Com sol passar sempre amb "Joc de Trons", l'escena no va trigar a aixecar polèmica a la xarxa. Els fans, especialment els de Reddit , han criticat la sèrie per utilitzar una doble de cos de Lena Headey, l'actiu que interpreta Cersei Lannister, per recórrer el camí de la vergonya.Alguns dels seguidors de la sèrie assenyalen que si s'apropa i s'atura la imatge es pot observar com la cara de Headey està sobreposada al cos, es nota especialment pel coll, que és més llarg i no acaba d'estar proporcionat amb la mida de la cara. Així mateix, també n'hi ha d'altres que destaquen que l'actiu és menys voluptuosa que la doble que va rodar l'escena.A falta de conèixer detalls sobre els motius, els fan especulen que hauria estat l'embaràs de Headey el que hauria fet que s'utilitzés una doble. També n'hi ha que apunten als tatuatges de l'actiu i d'altres, més pràctics, que suggereixen una clàusula al contracte que permet que no aparegui despullada.