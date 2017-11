Les pel·lícules de «El Senyor dels Anells» cantades en 99 segons

Aquesta notícia es va publicar originalment el 12/06/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un dels elements que els "youtubers" han perfeccionat amb el pas del temps, és la manera de parodiar i rendir homenatge a pel·lícules, sèries de televisió i obres de teatre. Un exemple és l'usuari Paint , que va aprofitar la febre per les pel·lícules de "El Senyor dels Anells" per gravar un divertit vídeo de 99 segons, on es canta l'argument.En aquest curiós vídeo es pot observar a dos joves cantant a duet una banda sonora composada per ells mateixos, on es resumeixen els tres llibres de J.R.R. Tolkien amb una narrativa molt personal dels fets més importants de la saga.Malgrat que ja fa temps que es va estrenar la saga, el llegat de Peter Jackson i J.R.R. Tolkien segueix viu, i la prova són les més de dos milions de visites que aquest vídeo ha aconseguit a Youtube.