«Els Simpson» es veuen obligats a desmentir el seu divorci

Aquesta notícia es va publicar originalment el 11/06/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El compte oficial de Twitter de "Els Simpsons" ha desmentit que Homer i Marge es divorciïn i ho ha fet, com no podia ser d'altra manera, a través d'un missatge de Bart a la pissarra de l'escola de Springfield: "El Homer i la Marge no tallaran".Els rumors d'aquesta ruptura són fruit de les declaracions del productor executiu de la sèrie, Al Jean. En una entrevista a " Variety " detallava que en la pròxima temporada el Homer i la Marge patirien una crisi i que ell s'enamoraria d'un nou personatge, la seva farmacèutica, a qui posarà veu la guionista i actriu de la sèrie " Girls ", Lena Dunham.Aquesta, però, no és la primera vegada que el matrimoni Simpson pateix una sotragada. Tal com recorda " The Verge ", els personatges es van divorciar a la vuitena temporada al capítol conegut com a "A Milhouse Divided", tot i que es van acabar reconciliant més tard i comprometent-se, de nou, damunt l'altar.