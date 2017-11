Confirmat: Netflix arribarà a Catalunya a l'octubre

Aquesta notícia es va publicar originalment el 04/06/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Ahora sí que sí, llegamos a España en Octubre #HolaNetflix — Netflix US (@netflix) June 4, 2015

Després de molts rumors, Netflix ha confirmat oficialment que arribarà al nostre país aquest octubre de 2015. De moment, la coneguda plataforma de sèries i pel·lícules no ha confirmat el preu del servei, però ha explicat que mantindrà el mateix model de subscripció. Els usuaris interessats es poden inscriure de forma provisional a la web de Netflix.En referència a la qualitat dels continguts, Netflix ha explicat que els usuaris podran gaudir de l'alta definició o, inclús, en Ultra HD 4k.Netflix també ha confirmat alguns dels continguts que oferirà, ja que existeixen molts dubtes pel repartiment de drets i els serveix similars que hi ha, molt diferents que als Estats Units. Sèries originals com Marvel's Daredevil, Sense8, Bloodline, Grace and Frankie, Unbreakable Kimmy Schmidt i Marco Polo, així com documentals com Virunga, Mission Blue i Chef's Table. Els continguts s’aniran ampliant amb el temps, segons ha confirmat la plataforma.La subscripció de Netflix inclourà un mes de prova gratuïta, amb la possibilitat de cancel·lació en qualsevol moment i es podrà veure en Smarts TV, tauletes i smartphones, ordinadors i portàtils, així com consoles de videojocs. El preu, encara no confirmat, serà semblant al dels països que ja tenen la plataforma i rondarà 8 euros.