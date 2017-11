«Save Charlie», un videojoc per protegir la llibertat d'expressió

Després d'aquesta vostra aferrissada defensa de la Llibertat d'expressió quan afecta als "valors republicans francesos" (que són els de la cultura occidental, d'acord!) podrem ja publicar comentaris sobiranistes o haurem de seguir suportant que ens els censureu mentre que el col·laboracionista de guàrdia i el ceniteru de torn poden perbocar totes les seves mentides, ignominies i insults? El súmmum és el cas de l'Iván, "nick" sota el qual el ceniteru de guàrdia o el colonitzador a l'ús ("tanto monta, se montan tanto"...) sol mostrar la seva cara més "destroyer" i "hooligang" arribant a uns extrems que en qualsevol país civilitzat serien seguits immediatament "d'Ofici" per la Fiscalia... (també contra el Mitjà que ho permet). Però, és clar, ja en temps del Sr. Cot, els sobiranistes varem poder comprovar com ND estava més interessada en publicar allò que "encen" els seus presumptes lectors sobiranistes que no pas en defensar la llibertat d'expressió en puritat i que, pel que fa als comentaris sobiranistes, els aplica el tradicional "bonisme pseudo-progre" heretat del període de la "modèlica Transiciong"... Què hi farem! Ja veureu com tampoc el publiquen... Però és igual, ja fa massa temps que actuen en connivència amb el col.laboracionisme (per interès o de grat, això ja és indiferent) i, per sort, es van desenmascarant amb el pas del temps. Jo acostumo a guardar aquests comentaris que, imjmediatament, publico en altres xats i en faig la màxima difucció malgrat ND no me'ls publiqui... Ja està bé, home! Fer passar bou per bèstia grossa! I a sobre ens hem de sentir victimaris quan som les víctimes! D'altra banda, em sembla que, a desgrat de que el missatge pugui agradar o no, de que pugui estar equivocat o no (argumen-te'm-ho, però NO CENSUREU!) no és pas ofensiu ni amb les persones ni les seves opinions. ben al contrari que els comentaris de l'assimilacionisme activista de "l'àgit-prop" informàtic dels militants (a sou o de franc) de l'unionisme...

