Facebook veta les fotos viralitzades d'una mare alletant el seu nadó després de superar un càncer

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/04/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Les llàgrimes de McCorkle donant el pit al seu fill per primera vegada Foto: Kate Murray

Sad to see that this powerfully moving image has been removed from Facebook. Credit: Kate Murray Photography pic.twitter.com/egrd7htKyJ — Bare Reality (@BareReality) April 26, 2015

La història de Sera McCorkle ha fet la volta al món i ha tingut un final feliç. Li van diagnosticar un càncer de pit en ple embaràs, va ser sotmesa a quimioteràpia i els metges li van haver de realitzar una mastectomia. Després de tot el procés, alletar el seu nadó semblava una missió impossible. Però com si es tractés d'un miracle en ple segle XXI, ha aconseguit que el seu fill s'alimentés del seu pit sa.Les imatges de la dona emocionada han donat la volta al món gràcies a una fotògrafa nord-americana, Kate Murray, que en el seu Facebook va relatar que el que ha captat, en paraules seves, és "la definició de força, amor i bellesa en estat pur".Facebook, però, ha vetat les fotos i ha tancat la pàgina que la Murray tenia a la xarxa social. Després que aquestes es viralitzessin diversos usuaris de Twitter mostraven el seu descontent amb aquest fet.Sera McCorkle no sap si s'haurà de sotmetre a noves proves i tractaments, però ja ningú li prendrà els moments intensos que ha viscut amb el nadó. A més, creu que el seu pot ser un bon exemple per persones que passin per la seva mateixa experiència. La lluita per assolir l'objectiu ha reeixit.