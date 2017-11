Les tres models que van triomfar amb el «Bohemian Rhapsody» ataquen de nou

Aquesta notícia es va publicar originalment el 02/04/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Les tres models que van conquistar la xarxa interpretant "Bohemian Rhapsody", Queen, dins el cotxe, han publicat un nou vídeo. Aquesta vegada les joves de " SketchShe " ballen al ritme de diversos hits com "Help", The Beatles, o "Beat It", Michael Jackson, i ho fan amb canvis de vestuari inclosos. La gravació ha tornat a ser un èxit: més de 3 milions de reproduccions en menys de 3 dies.