Problemes quotidians que es poden solucionar amb una mica de sal

La sal és un remei econòmic i eficaç per solucionar alguns problemes quotidians. Així ho demostra el vídeo publicat per " House hold hacker " que ensenya com aquest condiment pot ser útil per netejar la planxa, treure el greix d'una paella, desembussar un desguàs o apaivagar un petit foc.1. Netejar la planxa: L'únic que cal fer és posar la planxa a la potència màxima, escampar sal sobre una superfície que resisteixi bé l'escalfor i fer lliscar la base de l'aparell per sobre del condiment.2. Netejar ous trencats: Cobrir els ous amb sal i esperar entre 10 i 15 minuts. La massa es tornarà més compacte i serà més fàcil de netejar.3. Apaivagar una paella encesa: Abocar sal sobre les flames.4. Eliminar el greix d'una paella: Tirar una quantitat abundant de salt i un raig d'aigua dins la paella. Esperar 10 minuts i rentar-la amb una mica d'aigua i sabó.5. Netejar un fregall: Omplir un recipient amb aigua i una mica de sal. Deixar el fregall en remull tota la nit. L'endemà la brutícia haurà desaparegut.6. Netejar la banyera: Omplir la meitat d'un recipient amb sal i l'altra meitat amb aiguarràs. Barrejar-ho i utilitzar la mescla com si fos sabó.7. Desembossar un desguàs: Abocar al desguàs un quart de tassa de bicarbonat, un quart de tassa de sal i la meitat d'una tassa de vinagre blanc. Esperar entre 15 i 20 minuts i tirar-hi aigua bullent.