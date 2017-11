Els nusos en cables i auriculars: objectes i trucs per evitar-los

Aquesta notícia es va publicar originalment el 27/03/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Foto: Designlovefest



Foto: Designlovefest

Foto: Monsterscircus

Foto: Monsterscircus

Foto: Buzzfeed

Foto: Buzzfeed

Foto: OurThriftyIdeas

Segur que moltes vegades us heu trobat en aquesta situació: heu escoltat música amb els auriculars, els endreceu i quan els torneu a treure és quasi impossible desfer els nusos. I no enteneu com s'han pogut crear si ningú els ha tocat. No només pot passar amb els auriculars, sinó també amb altres cables, com carregadors d'ordinadors i de mòbils.Amb aquests objectes, senzills de fer, podreu mantenir a ratlla els vostres cables sense que s'hi facin nusos:Es dibuixa una plantilla, com la de la imatge de sota, en un paper i després es trasllada a la part posterior de la peça de cuir. També hem de col·locar dues tanques, separades per 1,5 centímetres aproximadament, per poder tancar la peça al voltant del cable.Amb el cuir podem crear altres tipus de figures, com un fletxa:Les típiques pinces de fusta es poden decorar al gust de cadascú. N'hem d'enganxar dues, una a sobre de l'altra, per la banda no decorada, de manera que quedin en direccions oposades. Un cop fet, es posa la part de l'auricular que es connecta al dispositiu en un dels cantons per on penjaríem la roba, enrotllem el fil i fem coincidir l'auricular per la banda contrària:Podem decorar un paper de vàter gastat amb papers, roba o altres elements. Podem fer servir els que ens calguin per guardar tots els nostres cables.4. Truc per enrotllar els auriculars manualment