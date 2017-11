Un fotògraf congela el mar per immortalitzar muntanyes d'aigua

Aquesta notícia es va publicar originalment el 25/03/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Foto: Ray Collins

Foto: Ray Collins

Foto: Ray Collins

Foto: Ray Collins

Foto: Ray Collins

Els ulls d'un fotògraf poden ser capaços de veure més enllà del que la gent veu quan tenen un paisatge a davant. El mar és per molts d'ells, una font incansable d'inspiració, d'on sorgeixen brillants idees com les del fotògraf Ray Collins : retratar muntanyes fictícies de l'oceà.Per Collins, combinar el surf i la fotografia, li ha obert moltes portes a l'hora de buscar idees pels seus treballs. Recentment, aquest treballador parcial a les mines de la ciutat de Bulli, al sud de Sidney (Austràlia), ha publicat el llibre 'Found at Sea', un èxit de vendes on plasma el que ell interpreta com l'humor del mar en cada fotografia.El mar és, precisament, l'element on Collins es defensa millor i aquesta confiança amb l'aigua es transmet en la seguretat amb la qual dispara l'objectiu de la seva càmera. Immortalitza el que molts cataloguen com les fotografies submarines més inventives, que tenen el mar com a principal focus d'atenció.La prova d'això són aquestes impressionants fotografies, en les quals Collins aprofita la força del mar per convertir-la en majestuoses muntanyes sòlides, que fan dubtar que estiguin fetes d'aigua. En algunes, la neu sembla adornar el cim i els vessants d'aquestes construccions muntanyoses que emergeixen del no res per desaparèixer.