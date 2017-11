La segona vida de les bombetes: de fer llum a objectes decoratius

Aquesta notícia es va publicar originalment el 20/03/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Les ampolles de vidre es poden reutilitzar de diverses maneres com a objectes decoratius, i amb les bombetes velles també es poden fer coses senzilles i elegants. Us expliquem algunes idees per transformar les bombetes que ja no funcionen -o que no voleu utilitzar- i que s'hauran de buidar prèviament.Podem convertir la bombeta en un test per posar flors, només cal omplir-la amb aigua. Per fer un jardí com el de la fotografia, s'enganxa un fil a la part on hi ha la rosca i es pengen diverses bombetes separades per uns centímetres.Les flors es poden canviar per altres elements naturals per crear un terrari preciós, que es pot acompanyar amb altres terraris de diferents tonalitats. Es pot crear un ambient marí amb sorra, pedretes i petxines. Però també es pot crear un altre ecosistema, utilitzant molsa, herbes i flors petites. Però s'ha d'estar alerta per la olor que pot generar.Poden servir per decorar l'habitació dels més menuts de la casa. Primer s'ha d'enganxar el fil que porta la cistella, que es pot fer amb tela de sac. Després es folra la bombeta amb la tela desitjada i es poden afegir ornaments, com banderetes.Es pot omplir la bombeta amb caramels de colors i llaminadures per regalar. Per decorar la bombeta, es poden afegir etiquetes amb un missatge personalitzat, llaços o adhesius.Una altra idea per reutilitzar les bombetes com a envàs, és guardar-hi espècies, tapar-les amb un tap de suro i guardar-les a sobre d'una fusta.