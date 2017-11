La segona edició del Festival Gollut de Ribes incorpora el fotoperiodisme

Aquesta notícia es va publicar originalment el 11/03/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Els Premis Gollut es tornaran a entregar el 2015. Foto: Amics del Cinema de la Vall de Ribes

El Festival Gollut celebrarà enguany la seva segona edició incorporant el fotoperiodisme. La iniciativa dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes arrenca amb novetats com la inclusió de trobades amb professionals i tallers per a nens i joves. El certamen, que es va estrenar l'any passat , vol esdevenir una referència de l'audiovisual i la fotografia amb compromís i s'especialitza més en les obres que transmeten valors, informen o denuncien fets que afecten a la societat.El segon Festival Gollut s'avança i se celebrarà durant tres dies el primer cap de setmana de maig. A banda de les seccions de documental, curt documental i curt de ficció, hi haurà una nova modalitat de reportatge de fotoperiodisme. També s'organitza un taller Gollut Kids de formació audiovisual per nens i joves i, a més dels premis convencions, s’atorgarà també per primera vegada el Premi Miquel Porter i Moix, promogut per la Federació Catalana de Cineclubs.El certamen, organitzat pels Amics de la Vall de Ribes, “vol mostrar els aspectes que preocupen a la societat i que no es difonen suficientment a les sales de cinema, mitjans de comunicació o canals de distribució audiovisual habituals”. A més, és un reconeixement als golluts , una comunitat de persones que va ser discriminada fins a la seva desaparició a mitjans del segle vint. Mesuraven menys de metre vint i també se’ls coneixia com a nans de Ribes. La majoria d’aquests personatges tenien goll, una patologia inofensiva però de mal d’aspecte, que suposà una discriminació a tota la comunitat.Quan manquen tres setmanes per tal que acabi el termini per presentar obres el segon Festival Gollut ja ha rebut 80 propostes, segons l'organització.