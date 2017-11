Trucs per corregir petits «errors» quotidians

Aquesta notícia es va publicar originalment el 03/03/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

L'equip de " Hacking Life " ha penjat al Youtube un vídeo amb "10 coses que fem malament". Els consells que proposen per corregir els nostres errors -alguns més aconseguits que altres- són una breu guia per resoldre de manera senzilla petits "problemes" quotidians.A la gravació, per exemple, trobem trucs per obrir un pot, pelar un all o aconseguir posar-nos suc sense vessar ni una sola gota. Al través del canal “ Hacking Life ” es pot accedir a més continguts similars com el vídeo que apareix a continuació, un recull de suggeriments a tenir en compte a l’hora de fer la maleta.