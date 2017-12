«Agent», el nou programa de Google i l'evolució de la intel·ligència artificial

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/02/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Google ha creat el primer programa d’ordinador amb la capacitat d’aprendre de forma independent dels seus errors. El programa, anomenat “Agent”, es considera un pas important cap a la veritable intel·ligència artificial i podria ser un patró aplicable en un futur a cotxes automàtics, assistents personals o en els camps d’investigació científica, tal com recull el diari “ The Guardian ”.L’estudi, publicat a la revista Nature , demostra que l’“Agent” és capaç de jugar a 49 jocs informàtics antics i utilitza una estratègia per guanyar les partides. Aquesta investigació, portada a terme per DeepMind, la companyia britànica adquirida per Google l'any passat per 547 milions d’euros, neix amb l’objectiu principal de crear “màquines intel·ligents” en un futur no gaire llunyà.Aquest programa recorda al programa intel·ligent Deep Blue , que va vèncer al famós jugador d’escacs Gary Kasparov a l’any 1997 o el Watson d’IBM, que va guanyar el concurs televisiu Jeopardy el 2011. Tots dos casos eren ordinadors programats amb les regles pròpies del joc i estratègies específiques i van poder vèncer les capacitats humanes.El funcionament d'"Agent" és el següent: el programa comença a jugar observant els detalls del joc i utilitzant l’atzar per veure què passa. “Una mica com un nadó quan obre els ulls i veu el món per primera vegada", explica un dels creadors del programa al diari britànic. A mesura que avança el joc i a través d’un “aprenentatge profund”, comprèn el sistema és capaç de resoldre els problemes.Ara, l'equip està tractant de construir un component de memòria que permeti aplicar el programa als jocs d'ordinador en 3D més realistes i moderns.