Triomfa a la xarxa l'original resposta de Vueling a un usuari de Twitter

no entiendo el problema que tiene mucha gente, con los idiomas.. en youtube millones de comentarios picados con los doblajes de series.. peliculas.. y por las faltas de ortografia, que suele ser cuando se queda uno sin argumentos, a menos que las faltas sean SERIAS

El comentario de no entenc el castellà, en mi opinion hay una cosa que se llama traductor, muy facil de usar, y no fa falta que posis comentaris alegant el teu amor per una llengua i repelint l altra, amb això dones força a la diviso de les persones, una altra forma de racisme. Si que esto se hace en muchas partes, los castellano hablantes lo hacen.. y en otros paises mas d lo mismo SEGURO, por el egoismo de no usar, podiendo ser rapido y facil un traductor virtual.

Crec que s haura d implantar un una llengua que no es parli enlloc, o en una petita minoria, de forma mundial, per a que no hi hagi barreres de comunicació ni preferencies, no com el cas d l angles o l español, que es parla internacionalment degut al imperialisme i d'altres; pero eso de HABLO ESTO Y A QUIEN NO GUSTE QUE SE ADAPTE... crea malos rollos, creo que hay millors coses en les que ocupar el temps.



PD: he mezclado las lenguas que he aprés para que no haya favoritismos en els lectors del comentari



firmado: un habitante del planeta. ( sense banderes, territorios, ni ideales estupidos de grandeza). Només en contra d injusticies, el demés hi sobra.