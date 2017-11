Així es congela una cervesa en un segon

Aquesta notícia es va publicar originalment el 31/12/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La cervesa, millor freda. Tot i això, per tenir-la ben freda sovint s’ha d’esperar una estona que es refredi a la nevera o, en els casos d’urgència, al congelador. Però ara, amb l’anomenada “llei dels gasos”, és possible congelar una ampolla de cervesa amb molt pocs segons.El requisit essencial és que la cervesa estigui molt freda (com a mínim 20 minuts al congelador). En el procés d’embotellament de la beguda, es dissol el diòxid de carboni amb el líquid a una gran pressió, i juntament amb l’alcohol el conjunt fa disminuir el punt de congelació. Llavors s’ha de colpejar l'ampolla, s'allibera el gas i fa que la beguda arribi al punt de congelació a una velocitat superior a la normal.La coneguda “llei dels gasos” no és nova però s’ha popularitzat a Youtube en un vídeo en el qual s’explica el procés i que ja han vist més d’un milió de persones.