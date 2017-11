Gats i gossos a la taula de Nadal

…de la nostra mascota de toga la vida que havien sigut el que en deiem els 'relleus' , o sigui restes del nostre menjar i òssos. Abans no existia el pinso.

Ara he sentit dir que els ossos de pollastre es claven a l'estomac del gos, que els ossos de peu de porc, no els digereix bé, que de xocolata no en pot menjar gens, tampoc llet i ous… el meu beagle menjava pinso, però també procurava que menges del mateix que jo. I de tant en tant li comprava un os de vedella ben gros. L'anava rosegant i se'l menjava. I a passejar pel bosc i camps dels voltants hi anava -primer amb mi, quan era petita- però després hi anava sola amb el Jack (gos) i després hi anava sola amb la Perla, i sempre feien 30 minuts i tornaven. El meu beagle era la Bruixa. Els mascles costa més que tornin sols, però alguns també ho fan. Ara allà hi ha el Blanquet, és petit, però diuen que pot fer mal a algú si va a la carretera. Si no hi vaig jo ningú els deslliga, i ara no m'ho deixen fer mai. Que avui fa fred, que avui és tard, avui tinc feina, avui fa calor… és molt trist, potser alguna iaia em llegeix i descobreix que el gos passeja sol. En vaig tenir un (també de 'lloguer') el més intel.ligent -el pelut- femella, el nom li va posar l'amo. Diu que el seu primer amo el va tirar per un pont aquest gos. Doncs quan jo el passejava amb una corretjeta es parava i no volia caminar, volent dir, jo ja en sé, i caminava al meu costat o al darrere, i jo volia que anes a davant per veure'l, i ja ens vam entendre. Un dia que estava enfangat se'm va plantar davant amb un peu sobre el meu perquè no avances. Llavors a l'estiu sempre anavem fins la riera i el pelut no es va aixecar, no va voler venir amb la Bruixa i amb la Perla (el Jack ja estava mort de vell), el vaig deslligar igualment, va triar d'anar a jaure una mica al costat dels alls (a la mestressa no li va fer gaire gràcia) vam tornar de la riera, els vaig lligar tots, i a la setmana sobre el pelut ja no hi era. I tots els gats i gossos els enterren. Al Jack amb creu i tot. I tots han fet uns dies de mala cara abans de morir-se exepte la Bruixa. És inevitable parlar de nosaltres mateixos.