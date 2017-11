YouTube vol que recordis així aquest 2014

Aquesta notícia es va publicar originalment el 15/12/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Els cubs d’aigua gelada solidaris o els balls de la cançó ‘Happy’ són només alguns exemples dels moments recollits i parodiats per Youtube en un sol vídeo de 6 minuts i 35 segons. El portal de vídeos més conegut del món és una font inesgotable de nous clips virals dels seus usuaris i Youtube els vol homenatjar mitjançant aquest vídeo.Es tracta d’un videoclip nadalenc que uneix cada esdeveniment viral de l'any amb actuacions de joves actors amb una cuidada banda sonora de 2014. Es titula “Youtube Rewind: Turn Down for 2014” i es pot trobar al canal oficial de " YouTube Spotlight ".