L'ordinador més vell del món és del 205 aC

Imatge original del Mecanisme d'Anticitera Foto: Wikipedia

El Mecanisme d'Anticitera és un dispositiu que data dels temps de l'antiga Grècia i que va ser descobert l'any 1900 per un pescador d'esponges entre les restes d'un naufragi d'una nau romana, no molt lluny de la costa de l'illa grega d'Anticitera.Aquest mecanisme és considerat per molts. Es tracta, bàsicament, d'una calculadora mecànica, dotada d'un sistema d'engranatges de rodes de bronze, dissenyada per preveure la posició del Sol, la Lluna i alguns planetes a fi de preveure eclipsis.Els investigadors James Evans i Christián Carman han publicat la prèvia d'un estudi sobre aquest mecanisme que ha aportatsobre el mateix. Per començar, s'ha revelat que data de l'any 205 aC, una xifra entre 50 i 100 anys més antiga que la d'anteriors estimacions. Aquesta data podria confirmar la teoria que el mateixhauria fet ús de la màquina en la predicció d'eclipsis.De fet, el descobriment vindria a aclarir el fet que els grecs fossin capaços de predir eclipsis. Així, no ho farien mitjançant la trigonometria grega, no descoberta encara l'any 205 aC, si no mitjançant mètodes aritmètics que els grecs van manllevar de Babilònia. També, segons l'estudi, es confirmaria la història segons la qual Ciceró va explicar que un mecanisme similar fou creat per Arquimedes i portat a Roma pel general Marcellus després del saqueig de Siracusa.Els investigadors presentaran les novetats del seu estudi duranat el mes de gener del 2015. Podeu llegir-ne més aquí