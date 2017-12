En forma en 7 minuts

Aquesta notícia es va publicar originalment el 20/10/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La feina, la rutina i el ritme diari ens deixen sovint poc temps i poques ganes per posar-nos en forma. Però segons el Col·legi Americà de Medicina Esportiva i Fitness tot el que necessitem per tonificar el nostre cos i estar en forma són 7 minuts al dia, una paret i una cadira. Els membres d'aquesta institució, científics reconeguts en l'àmbit esportiu, han elaborat una gràfica amb 12 exercicis que es poden realitzar en molt poc temps.El mètode consisteix a realitzar de 8 a 10 repeticions de cada exercici de la taula, tot vigilant que cada sèrie no ens porti més de trenta segons. En acabar un exercici, descansem 10 segons i passem al següent. D'aquesta forma, completar la taula no ens portaria molt més de 7 minuts.La clau d'aquest mètode està, òbviament, en fer els exercicis de forma ràpida. De fet, es tracta del que es coneix com a. La rutina aconsegueix, d'aquesta manera, condensar alguns dels beneficis d'una activitat esportiva perllongada en un curt espai de temps. Una solució que pot servir als que no disposen de massa temps, especialment entre setmana, per exercitar-nos degudament.Tot i que el mètode està avalat per experts en medicina esportiva, no podem deixar de recomanar-vos una mica d'escalfament i estiraments previs, i que us assegureu de no patir cap problema de salut: per acabar la taula d'exercicis en els set minuts aconsellables haureu d'anar per feina i, depenent de la vostra condició física, podeu acabar realment extenuats.Font: The New York Times