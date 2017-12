Microsoft presenta Windows 10

Aquesta notícia es va publicar originalment el 01/10/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Ja fa molt temps que Microsoft suporta queixes sobre Windows 8, un sistema operatiu que es presentava com a revolucionari, que va voler canviar la forma com treballàvem amb els nostres equips i portar-lo de ple al terreny de les pantalles tàctils. El sistema es va pulir amb el temps, però l'aposta inicial va ser probablement massa arriscada i amb el temps no va ser capaç de convèncer milions d'usuaris.Coneixedors de tot això, els de Redmond s'han volgut refer dels seus errors adaptant el seu nou sistema operatiu a un entorn més tradicional, però sense perdre algunes de les apostes que Windows 8 va posar sobre la taula. I així. No 9, sinó 10. I perquè aquest nom? Segons paraules de Joe Belfiore, vicepresident de sistemes operatius, "És pel producte en si. Quan veieu Windows 10 funcionant en la seva plenitud, estareu d'acord amb mi que és un nom molt més escaient". Màrqueting.Anem a repassar algunes de les novetats presentades d'aquest nou sistema operatiu, que de moment a Microsoft han ensenyat amb comptagotes.Sembla que Microsoft ha entès, finalment, que la pantalla inicial amb "rajoles" va ser un error (almenys en ordinadors tradicionals) i ha tornat al seu menú d'inici tradicional en equips de sobretaula. S'hi integra el cercador "Bing" i sembla funcionar igual que el de Windows 7, però afegint-hi les icones d'informació en viu de Windows 8 a la part dreta, que es poden canviar de mida a voluntat.La nova eina presentada amb Windows 10 permetrà organitzar diversos escriptoris a la vegada, intentant millorar l'organització en el treball en diverses tasques. Podem navegar entre escriptori i escriptori, en un sistema que recorda a "Exposé" del Mac OSX. Les aplicacions poden fixar-se a una banda de la pantalla.Windows 10 s'executa de forma diferent en ordinadors o tauletes amb suport tàctil. En aquests equips la barra "Charms" es manté a la banda dreta, i a la banda esquerra veiem una finestra de tasques amb botons grans. En aparença força semblant a Windows 7 però amb millor accessibilitat per als dits.Encara queda temps per l'aparició del sistema operatiu per al públic en general. La primera versió de desenvolupament de Windows 10 (Technical preview build) estarà disponible el dia 1 d'octubre per a desenvolupadors. Microsoft anirà oferint detalls sobre la marxa, però esperen tenir la versió final de Windows 10 a mitjans de l'any vinent, per començar a vendre-la aNo han donat informació sobre el seu preu.Windows 10 serà compatible amb qualsevol dispositiu actual que ho sigui amb Windows 8, estigui basat en dispositius Intel o ARM. De fet, Windows 10 desplaçarà també Windows Phone.Us deixem amb el vídeo de la presentació d'aquest passsat 30 d'octubre a San Francisco: