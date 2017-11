HTC Dream: ja han passat sis anys

Aquesta notícia es va publicar originalment el 27/09/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

HTC Dream, el primer terminal amb Android que es va comercialitzar Foto: Michael Oryl a Flickr

Un iPhone 5 i un iPhone 5S: Apple era una de les companyies més reticents a fer créixer les pantalles. Foto: Picjumbo.

Els rellotges intel·ligents Samsung Gear 2 i Samsung Gear 2 Neo

Google Glass, les ulleres intel·ligents Foto: Dan Leveille a Wikimedia Commons

A finals de setembre de 2008, HTC va presentar el seu primer smartphone amb Android , que arribaria al mercat a l'octubre d'aquell mateix any: l'HTC Dream. En un moment en què Android s'havia presentat com la resposta de Google a l'arribada de l'iPhone d'Apple, presentat a principis de 2007, s'esperava que es tractés d'una proposta interessant, i pel què sembla, així va ser: actualment Android és el sistema operatiu mòbil utilitzat en més terminals diferents i per més usuaris.L'HTC Dream, que es va començar a vendre als Estats Units a través de l'operadora T-Mobile, s'anomenava inicialment T-Mobile G1. A Catalunya hi va arribar amb l'operadora Movistar a mitjans de 2009 , amb preus que arribaven als 229 euros. El seu tret més característic, en comparació amb els seus predecessors, és el teclat físic: la pantalla es podia desplaçar cap a un costat i, en mode horitzontal, l'usuari disposava de les tecles. En aquell moment aquesta opció tenia força sentit: el principal objectiu era batre les Blackberry, que sempre havien tingut teclat, i en determinats sectors es creia que el teclat no era negociable. Per altra banda, a més, fins que Steve Jobs va presentar l'iPhone, Google ja havia treballat amb l'objectiu de les pantalles més petites amb un teclat complet com en el cas de les Blackberry i el projecte s'havia hagut de refundar quan es va veure l'èxit de la pantalla tàctil.Les especificacions del dispositiu també eren interessants, en aquells temps, tot i que ara poden semblar veritables "fòssils". El Dream tenia una pantalla de 3,2 polzades, una mida molt inferior a les 5,5 de l' iPhone 6 que ha arribat aquest setembre a les botigues catalanes . Els seus 192Mb de RAM queden molt enrere: actualment, els terminals amb especificacions més altes en tenen 3Gb. I la càmera posterior de 3,15 megapíxels ara es veu superada fins i tot per les càmeres frontals de 5 megapíxels d'alguns terminals, comptant que actualment la posterior és la més completa.Durant aquells primers anys d'Android, HTC va créixer creant altres terminals Android que van tenir força acceptació: l'HTC Magic (o G2) que actualitzava el Dream descartant el teclat, l'HTC Hero , el Desire HD o l'HTC One. Malgrat tot, la competència que hi ha entre els propis fabricants d'Android ha fet que hagi patit una davallada de vendes amb l'arribada de terminals més barats de companyies com Samsung . Aquesta és precisament la que més terminals Android ven: ha creat un catàleg força gran de models diferents, amb tot tipus de preus, aconseguint fer seva una bona part de la base d'usuaris de telèfons assequibles. El fet que les operadores estiguin deixant de banda les subvencions per a telèfons de gamma alta també ha col·laborat a aquest creixement.Actualment, ens trobem en un moment en què l'eclosió del mercat de terminals mòbils ha de deixar pas al dels "wearables", per vestir: Android Wear és la proposta de Google en forma de sistema operatiu, mentre ja podem trobar dispositius al mercat de Sony, Samsung o Motorola, aquests darrers amb el Moto 360, que és el primer rodó. Apple va mostrar com serà l'Apple Watch, que no veurem al mercat fins l'any que ve. Potser d'aquí a sis anys mirarem el Moto 360 o el Sony Smartwatch i el compararem amb alguna evolució comercial de les Google Glass