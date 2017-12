Dos nens pirategen un caixer automàtic descarregant el manual de la xarxa

Aquesta notícia es va publicar originalment el 10/06/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Tenen 14 anys i a la seva tendra edat s'han guanyat amb honors el títol de hackers informàtics. Es diuen Matthew Hewlet i Caleb Turon, ambdós són canadencs i han aconseguit trencar la seguretat d'un caixer automàtic del Banc de Montreal. No han necessitat coneixements avançats d'electrònica o informàtica, ni aparells altament especialitzats. La solució, tan senzilla com evident, ha estat llegir-se el manual del caixer, que van descarregar d'Internet.Un cop estudiat el manual, els dos espavilats assaltants no van trigar massa en aconseguir canviar el programari del caixer per gaudir de permisos d'administrador: la contrasenya era una de les claus de pas per defecte de l'aparell, indicades clarament al manual.Afortunadament per a l'entitat bancària els nois no tenien intencions delictives. No van robar ni un sol dòlar canadenc, ni van instal·lar cap programa malintencionat. Únicament es van limitar a deixar un missatge en pantalla: "Vés-te'n. Aquest caixer ha estat piratejat". Seguidament, van avisar al personal del banc. L'entitat no ha fet declaracions.A banda de l'evident manca de cura del banc, aquest cas també ressalta la necessitat d' escollir claus segures per als nostres dispositius i especialment, la importància de canviar les claus per defecte que puguin dur de fàbrica.