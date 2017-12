Adéu, Windows XP

Aquesta notícia es va publicar originalment el 08/04/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Després de tenir un cicle de vida llarg i profitós, Windows XP arriba a la seva fi. El veterà sistema operatiu ha durat més que qualsevol altre sistema operatiu de Microsoft. Amb 13 anys a l'esquena, s'estima que encara té un 30% de quota de mercat. Finalment, però,a l'exitosa versió del seu sistema operatiu.Què vol dir això? Microsoft, oficialment, deixarà de donar-hi suport i ja no n'oferirà actualitzacions de seguretat. Òbviament, els ordinadors que encara tinguin Windows XP continuaran funcionant, però ja no rebran aquestes actualitzacions que els mantenien relativament segurs d'errors del sistema, atacs o vulnerabilitats. Tot i tenir la protecció de l'antivirus,durant molt temps més, a no ser que el nostre equip no es connecti a la xarxa.Es tracta del darrer sistema operatiu de Microsoft per a ordinadors. És un sistema operatiu que ja porta un bon temps de rodatge i que s'ha sabut sobreposar a les dures crítiques inicials, arreglar certs aspectes i oferir una solidesa i fiabilitat notables.Els requisits per instal·lar Windows 8.1 no són elevats (Processador d'almenys 1GHz, 2GB de RAM i 20GB lliures de disc dir), però per estar segurs el millor és descarregar l' assistent d'actualització de Microsoft . Windows 8.1 no és, però, barat: la versió completa costa 120 €Si veniu de Windows XP és possible que us costi una mica acostumar-vos al nou sistema. Hi ha molta gent que no ho ha fet, o no li ha agradat, i ha decidit romandre en versions anteriors.: La penúltima versió de Windows és un sistema operatiu de solvència contrastada i la preferida encara de la majoria d'usuaris (un 47'5%). El problema és que, gràcies a l'agressiva campanya de Microsoft per impulsar Windows 8, costa trobar una còpia legal de Windows 7, i no compta amb suport tècnic. Només amb actualitzacions de seguretat.: Si no volem instal·lar còpies no legals del sistema operatiu i les alternatives esmentades en semblen cares, podem instal·lar un sistema operatiu basat en Linux. Simplement hem de trobar una distribució que ens agradi. Si som novells, el millor és començar amb Ubuntu LinuxMint . Tot i que és un canvi molt més radical que canviar de Windows, Linux compta amb una extensa comunitat i podrem trobar molta informació de qualsevol aspecte. Si feu servir aplicacions molt específiques, assegureu-vos que tenen una versió per aquest sistema operatiu.La solidesa del sistema operatiu d'Apple OSX mereix una menció. És perfecte per a ús personal o professional, però requereix canviar completament de dispositiu (no el podem instal·lar amb facilitat i per mètodes legals en un PC), fet pel qual l'esmentem com a darrera opció. Si heu de comprar un ordinador és una de les primeres opcions a tenir en compte. Aquest article us pot ajudar en aquest cas.