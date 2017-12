Office arriba a l'iPad

Aquesta notícia es va publicar originalment el 28/03/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Ha trigat a arribar, però ja tenim versió per a l'iPad de la coneguda eina ofimàtica de Microsoft. Els usuaris de la tauleta d'Apple podran, a partir d'aquest dijous 27, veure i editar documents d'Office. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, va anunciar la nova versió en un esdeveniment per a la premsa a San Francisco.Office per a iPad constarà de tres aplicacions, que de ben segur coneixereu: Word, Excel i Powerpoint. Les tres han estar redissenyades per utilitzar la gran pantalla de l'iPad. S'utilitzarà un model: la descàrrega és gratuïta, fet que ens permet gaudir de les funcions bàsiques sense gastar-nos un duro. Però la mala notícia és que la versió bàsica, la gratuïta, no permet crear o editar documents, només visualitzar-los. Els usuaris que associïn l'aplicació a la subscripció Office 365 (que costa uns 10€ al mes) tindran accés complet a la plataforma des de tots els seus dispositius.Els menús i les funcions són igual de nets que en la darrera versió de PC, amb opcions molt variades. Podem editar, moure, ajustar textos a voluntat, inserir tot tipus d'imatges, aplicar efectes o aprofitar un bon nombre de plantilles. Les opcions són, de fet, inferiors a les versions d'escriptori però superiors a les altres opcions disponibles actualment a l'iPad. Tot arrodonit amb una interfície intuïtiva i assequible a qualsevol usuari. La podeu descarregar aquí La companyia no ha anunciat la data per a la versió destinada a tauletes Android, tot i que no descarta la seva aparició. Fins ara, la suite ofimàtica ha estat disponible només de forma limitada per a mòbils. L'any passat, Microsoft va anunciar versions d'aquestes mateixes aplicacions per a telèfons IOS (iPhone) i Android, amb funcions restringides. Les úniques tauletes amb accés, fins ara, a Office eren les que utilitzaven el sistema operatiu Windows (RT o 8). Ara, les versions de mòbil han passat a ser gratuïtes, tant en iOS com en Android Office és encara un dels productes més rendibles per a Microsoft, tot i la potent competència de Google (especialment) i Apple en el terreny de les eines ofimàtiques. Tot i que lluny dels temps d'esplendor d'Office, més de la meitat dels beneficis dels de Redmond es deuen encara a llicències d'aquesta eina.