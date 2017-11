Original promoció d'una marxa feminista al Maresme

D'acord amb moltes coses que diuen aquestes noies, menys en el tema del avortament, ja que no és una cosa tan fàcil de solucionar...



El dret de la Dona acaba i xoca a on comencen els drets del "nadó", diguem-ne aixi, ja que hi és dins de la panxa, dic nadó perquè el significat de la paraula "persona" va més definit com a terme legal per anomenar-nos entre nosaltres. Els casos extrems s'han de valorar i prendre grans i difícils decisions, ja que estan en joc dues vides, la de la dóna i la del nadó, però totalment en desacord en voler avortar perquè ha sigut no desitjat, s'ha de tenir responsabilitat i acceptar les conseqüències. Que em destrossa la vida?: tu no li dónes ni oportunitat al teu fill de tenir-la, a més a més que el mates. Que no podrà ser feliç perquè no tinc prou per educar-lo?: Hi ha l'adopció, els orfenats, parelles que no aconsegueixen tenir fills... Encara que no hagi pogut tenir el mateix que podria haver tingut un nen en una situació més normal de família establerta, perquè no li preguntes quan tingui us de raó si preferiria no haver nascut(per no dir que el matessin abans de néixer)? Si aquesta llei d'avortament que voleu hagués estat en el moment que vas néixer... potser tu no haguessis nascut.. que en penses? Es molt difícil ordenar les idees així d'aquesta manera... El gran problema resideix en la falta de responsabilitats que ningú vol acceptar (mala educació general) i en la confusió també de mala educació general del que és realment el que hi ha en el moment que l'embrió queda fecundat, no és només un grapat de cèl·lules... Perquè clar, jo tinc clar en el punt en què hi ha vida, però vosaltres que voleu dir-li persona, quan es converteix en persona l'embrió fecundat dins de la panxa??, a partir de quan li diríeu fill? Perquè les dones que volen tenir fills, a la mínima que saben que es queden embarassades, ja saben que el seu fill és allà dins de la panxa, i procuren cuidar-lo i estimar-lo tot i ser "només" un embrió fecundat o grapat de cèl·lules?! A veure quanta gent arriba a llegir fins aquí al final sense encara no haver posat un "DISLIKE", a veure quanta gent se'm tira a sobre... aneu de literalistes i en realitat sou els d'idees més tancades... Fa pena que es promocioni tan lliurement i fàcilment l'avortament en un divertit vídeo quan en realitat només feu que tancar vosaltres els ulls per no saber realment el que feu avortant, només us quedeu en el vostre egoisme.oportunitat al teu fill de tenir-la, a més a més que el mates. Que no podrà ser feliç perquè no tinc prou per educar-lo?: Hi ha l'adopció, els orfenats, parelles que no aconsegueixen tenir fills... Encara que no hagi pogut tenir el mateix que podria haver tingut un nen en una situació més normal de família establerta, perquè no li preguntes quan tingui us de raó si preferiria no haver nascut(per no dir que el matessin abans de néixer)? Si aquesta llei d'avortament que voleu hagués estat en el moment que vas néixer... potser tu no haguessis nascut.. que en penses? Es molt difícil ordenar les idees així d'aquesta manera... El gran problema resideix en la falta de responsabilitats que ningú vol acceptar (mala educació general) i en la confusió també de mala educació general del que és realment el que hi ha en el moment que l'embrió queda fecundat, no és només un grapat de cèl·lules... Perquè clar, jo tinc clar en el punt en què hi ha vida, però vosaltres que voleu dir-li persona, quan es converteix en persona l'embrió fecundat dins de la panxa??, a partir de quan li diríeu fill? Perquè les dones que volen tenir fills, a la mínima que saben que es queden embarassades, ja saben que el seu fill és allà dins de la panxa, i procuren cuidar-lo i estimar-lo tot i ser "només" un embrió fecundat o grapat de cèl·lules?! A veure quanta gent arriba a llegir fins aquí al final sense encara no haver posat un "DISLIKE", a veure quanta gent se'm tira a sobre... aneu de literalistes i en realitat sou els d'idees més tancades... Fa pena que es promocioni tan lliurement i fàcilment l'avortament en un divertit vídeo quan en realitat només feu que tancar vosaltres els ulls per no saber realment el que feu avortant, només us quedeu en el vostre egoisme.