WhatsApp, Telegram i els servidors

La caiguda, aquest dissabte, de WhatsApp va provocar que molts usuaris que encara no s'havien decidit provessin Telegram, l'alternativa que darrerament semblava destinada a convertir-se en un dels seus competidors seriosos després que Line i WeChat, entre d'altres, s'haguessin quedat a mig camí, amb molts usuaris però molt per darrere de WhatsApp.

Però la velocitat a la que arriben els esdeveniments en aquests moments ha estat massa ràpida per Telegram, que es va trobar -i va explicar-ho sense cap problema- que les més de 100 altes de nous usuaris per segon van saturar el seu sistema d'enviament de SMS per verificar el registre.És una primera oportunitat perduda per Telegram, que ha provocat que molts l'hagin vist per primer cop com un servei amb problemes. I és que les infraestructures tècniques són un element molt complex: disposar de les necessàries per absorbir un cas com el d'aquesta setmana és molt car, i en moments puntuals pot ser difícil de convertir de forma ràpida, i més en serveis com el d'enviaments d'SMS, que més aviat tenen poc marge de millora.Ara, la celebració del Mobile World Congress podria tornar-los a ajudar: la presència del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, i Jam Koum de WhatsApp al Mobile World Congress podria ser-los favorable en funció de què diguin, o quina sigui l'opinió dels analistes que els escoltaran.Malgrat tot, igual que en el cas de Facebook, WhatsApp és un rival difícil de batre: hi ha tanta gent que l'utilitza perquè li han instal·lat, i no s'atreveix a provar-ne d'altres -els usuaris més novells, o que utilitzen el mòbil només per la missatgeria sense voler més complicacions-, que el fet de dur-los a una altra plataforma no sempre és fàcil. És un element que comparteixen WhatsApp i Facebook, de fet. I que els fa més forts que els competidors.