La Llei de Propietat Intel·lectual i el desconeixement de la matèria

Aquesta notícia es va publicar originalment el 17/02/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual torna a demostrar, una vegada més, que la legislació la fan aquells qui tenen algun interès econòmic en la matèria que s'estudia, i no els qui la coneixen.Més enllà de la SGAE, la nova reforma parla dels agregadors, que molts mitjans han batejat com a "Google i Menéame", però que per definició és un programari que permet que una màquina accedeixi a contingut d'una altra mitjançant uns formats concrets. Aquests "agregadors" haurien d'acordar unes tarifes amb CEDRO, una altra entitat de gestió de drets d'autor, en aquest cas pel material escrit, per mostrar fragments de notícies.Això em recorda, moltíssim, les decisions salomòniques d'alguns mitjans quan van decidir convertir les seves edicions digitals en còpies de la versió escrita, íntegrament de pagament. Poc abans d'enfonsar-se del tot se'n van desdir. Ara, anys després, ho tornen a provar però intentant que la legislació vigent els doni més arguments.Des d'aquí, els ho agraïré. Gràcies, perquè això farà que la popularitat i la tradició del paper s'acabin d'esvaïr. Gràcies, perquè aquells qui han acaparat recursos durant anys, ara decideixen posar-los-ho fàcil als que no en tenen tants. Fins i tot als bloguers.Perquè Google potser decidirà pagar, però a partir d'aquesta decisió, pot resultar perillós compartir segons quins continguts. Però que quedi clar que és una incongruència defensar que una empresa que enllaça un mitjà hagi de pagar per fer-ho, però tenir botons per compartir a les xarxes socials, botons que per defecte mostren part de la notícia.A més, els qui pensen en fer pagar Google, Menéame o aquells qui copïin part del seu contingut per enllaçar-los no deuen saber que si no volen aparèixer-hi tenen opcions tècniques per fer-ho sense cap mena de llei.I, entre nosaltres, si no fos perquè alguns d'aquests mitjans tenen canals de televisió o de ràdio afins, potser també s'atrevirien a prohibir els resums de premsa o les lectures que es fan en determinats programes. Perquè l'acció, en el fons, és la mateixa per la que volen cobrar si és en format web.És una llàstima que, amb els problemes que ja hi ha, encara ens haguem de preocupar de coses així. Però el temps sempre ha demostrat que, a Internet, els cops de puny sobre la taula no funcionen. I com que tot sembla indicar que la reforma de la LPI s'aprovarà tal com està, hi posarem paciència i ens asseurem a veure com els mitjans tradicionals, darrere el seu lobby, es llancen els plats pel cap quan s'adonin que això tampoc funciona i es preguntin el motiu, sense adonar-se que el problema són ells.