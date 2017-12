Els problemes de seguretat del 2014, segons McAfee labs

Aquesta notícia es va publicar originalment el 08/02/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

McAfee Labs ha publicat un informe on hi analitza i parla de les amenaces a la seguretat informàtica que preveu per aquest 2014. L'estudi distingeix entre set tipus d'atacs diferents, entre els que s'hi troben virus per mòbils, atacs als sistemes de monedes virtuals, atacs socials o atacs a aplicacions al núvol. El denominador comú entre tots ells és, sobretot, la implementació que estan obtenint, convertint-se en objectius que ofereixen una gran quantitat de possibles víctimes, i algunes d'elles totalment desprotegides i desconeixedores de l'amenaça.

Així, el gran creixement dels telèfons mòbils intel·ligents, i el fet que cada cop tingui més opcions i capacitat de processament, fa que apareguin cada cop més aplicacions problemàtiques en aquest sentit, que a més s'especialitzen cada cop més, per exemple, en atacs a entorns empresarials. De la mateixa manera, l'ús de monedes virtuals (com Bitcoin) on part del processament l'han de fer ordinadors poc protegits, també farà, segons McAfee, que creixi la quantitat d'atacs amb l'objectiu de destruïr o robar part de la divisa. Per altra banda, també s'han detectat cada cop més esforços per amagar els atacs que realitzen els "ciberdelinqüents", de manera que les tecnologies de protecció hauran d'evolucionar.

Els atacs socials tampoc són una novetat, però l'estudi preveu que segueixin creixent: atacants que roben dades d'accés a xarxes socials i després aprofiten la seva base d'usuaris per fer publicitat o per intentar aconseguir més víctimes. I per si encara s'haguessin identificat poques amenaces, McAfee apunta a l'HTML5 també com a possible culpable: millorarà l'experiència d'ús i les prestacions, però l'augment de funcionalitats també farà créixer la quantitat de possibles vulnerabilitats presents als codis.

Amb tot, també hi ha un espai per l'esperança: el creixement de l'anomenat "Big Data" combinat amb els serveis de detecció d'amenaces permeten construïr sistemes de prevenció amb respostes cada cop més ràpides. Això, però, haurà de competir amb l'augment de la presència d'aplicacions al núvol, en infraestructures que podran créixer molt i també seran interessants pels atacants, ja que aconseguint accés al control dels sistemes operatius d'aquests muntatges disposaran de capacitat de processament.

Podeu llegir l'estudi, en castellà, al web de McAfee