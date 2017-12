PC o Mac: quin em compro?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 08/02/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

De fet, una de les primeres opcions a considerar abans de si volem un PC o un Mac és si realment necessitem un ordinador o podríem tenir-ne prou amb dispositius com una tauleta, ara que tant es parla de l'era post-PC amb moviments com l'abandonament de Vaio per part de Sony . D'aquest concepte tan de moda, l'era post-PC, en parlarem en un reportatge més endavant, però no ens distraguem. Si realment necessiteu la potència i capacitat productiva d'un ordinador, continueu llegint. Si no, sempre podeu revisar el nostre reportatge sobre tauletes

Foto: Windows 8.1, la darrera iteració del famós sistema operatiu del Microsoft

Foto: OSX Mavericks, el darrer sistema operatiu dels de la poma

Usuària treballant amb un MacBook Pro Foto: picjumbo

Guanyador: PC



El fet que en molts casos pel mateix preu tinguem millors components en un PC que en un Mac juga a favor del primer en l'apartat de preu, no en aquest.

Sense guanyador

Un Alienware, un dels millors portàtils per als aficionats als videojocs (PC)

Guanyador: PC

Guanyador: Mac

Guanyador: Mac

Els iMac són ordinadors de «tot en un». En un mateix equip trobem la pantalla i la resta de maquinari

Guanyador: Mac

Guanyador: PC

Guanyador: Depèn de la marca, no de si és PC o Mac

Dit això, centrem-nos en la comparativa d'avui, començant per algunes puntualitzacions. Tot i que estrictament parlant tots els ordinadors personals es catalogarien com a PC, el cas dels Mac és especial. Dins el terme PC , (les sigles en anglès d'ordinador personal), s'hi encabeixen tots els ordinadors, de qualsevol marca. Al contrari, els Mac pertanyen a un únic fabricant, Apple, i són actualment 5 únics models: Macbook Air, Macbook Pro, iMac, Mac Mini i Mac Pro. Dit això, tot i que els Mac són PCs, o sigui, ordinadors personals, solem anomenar PC a qualsevol ordinador no fabricat per Apple (Asus, Sony, HP, Toshiba, Samsung, Lenovo, Microsoft, Dell, Acer...)Tampoc és el sistema operatiu el que defineix al Mac o al PC, almenys tècnicament. Els models Mac utilitzen el sistema operatiu Mac OS i porten instal·lada l'última actualització de sèrie (actualment OSX Mavericks 10.9). Però podem instal·lar-hi altres sistemes operatius. Per exemple, mitjançant un sistema que la mateixa Apple facilita ( Bootcamp ) o mitjançant virtualització ( VMWare Parallels ...), podem instal·lar versions de Windows en un Mac de forma molt senzilla. Per contra, en un PC és més difícil instal·lar un sistema operatiu Mac OS, tot i que és possible (el que es coneix popularment com hackintosh). Els PCs, per regla general, porten instal·lat Windows (actualment Windows 8.1). Hi podem instal·lar també perfectament Linux.Aclarit aquest punt, a fi de què tot sigui més entenedor, anomenarem PC a qualsevol equip que no sigui d'Apple i munti Windows o Linux. Així, ens centrem en les parelles Mac/OS - PC/Windows, que són els dos sistemes més utilitzats avui en dia en l'àmbit de l'usuari estàndard. D'aquesta manera, simplificarem el debat en aquests termes, per fer-lo més accessible a una gran majoria de lectors. Som-hi doncs amb una de les comparatives clàssiques de la informàtica:És una bona pregunta, i no és senzilla de respondre. La millor manera de fer palesa la diferència entre ambdues plataformes és afirmar que són diferents formes de pensar, però que en la majoria de casos ens permeten fer el mateix. Així, la diferència rau en el com i no en el què. Com que aquesta diferència entra sovint en el terreny dels gustos, ens centrarem en aspectes més quantificables.Alguns dels factors que ens poden ajudar a encarar d'aquesta forma una comparativa són: preu, components, rendiment, estabilitat, software professional, videojocs, seguretat, assistència tècnica, compatibilitat... possiblement cada un d'aquests factors es decantaria per un dels dos sistemes. Enfrontarem cada sistema en cada apartat i emetrem un veredicte que busca ser més orientatiu que dogmàtic.Un dels principals factors de decisió i l'únic punt d'aquesta comparativa on trobem una clara diferència. Els equips Mac són notablement més cars que els PC en igualtat de condicions. Així, per exemple, si busquem les mateixes especificacions d'un Mac en un equip que no ho sigui, el segon serà molt més barat. Aquí hi entra, òbviament, la qualitat de materials, el disseny o l'experiència d'usuari. Però parlant estrictament de preu, un factor de vital importància a l'hora d'adquirir un nou equip, en aquest apartat tenim un clar guanyador.Pel que fa al hardware, la cosa està equilibrada. Podem muntar una màquina amb gairebé els mateixos components en PC que en Mac. De fet, actualment són més semblants que mai: fan servir la mateixa arquitectura ( x86 ), el mateix tipus de CPU, de memòria i de targetes gràfiques. L'única cosa que ens impedirà «replicar» un Mac serà l'aspecte extern, els components com teclat, trackpad o carcassa exclusius d'Apple. Però els components interns són els mateixos, i en PC podem obtenir excel·lents perifèrics de gran qualitat. En aquest punt, doncs, hi ha igualtat: no hi ha cap diferència destacable del maquinari de les dues plataformes que determini una millora en rendiment o funcionalitat.Un punt a tenir en compte és que la facilitat d'escollir dels Macs, que compten amb pocs models al mercat, és un punt a favor si tant ens fa el preu i no volem complicacions. Per contra, la versatilitat dels PCs els fa especialment atractius a l'hora de muntar un equip totalment a mida, o d'ajustar molt més el preu, però per aquest mateix motiu són més difícils de catalogar i l'elecció no és tan senzilla.La disponibilitat de software és essencial a l'hora de decantar-se per una plataforma. En aquest aspecte, la majoria d'aplicacions estan disponibles tant en Mac com en PC. Però el nombre d'aplicacions en Windows és molt superior. Podrem trobar gairebé qualsevol programa en Windows, mentre que en Mac no sempre serà possible. De fet, Windows ha estat (i continua essent) el sistema preferent durant gran part de la història de la informàtica, el 99% d'usuaris han crescut amb Windows i pràcticament totes les aplicacions, des dels antics programes en MS-DOS, es poden utilitzar en un ordinador amb Windows.En aquest apartat farem algunes puntualitzacions en funció del tipus de programari:3.1 -: Són les aplicacions que un usuari estàndard fa servir: navegador, correu, editor de text, full de càlcul, edició lleugera de fotografia o vídeo... en aquest apartat, la diferència entre els dos sistemes es nul·la. Totes dues plataformes ofereixen opcions solvents per a l'usuari mitjà.3.2 -: En aquest punt, el clar vencedor és Windows. Tot i que, tímidament, cada cop hi ha més videojocs per Mac, el PC és el rei absolut en aquest apartat. No només hi ha molts més jocs, sinó que apareixen primer en PC, presenten millor rendiment i reben la majoria d'actualitzacions.3.3 -: Sempre s'ha dit que el Mac és millor per a professionals del disseny gràfic, de la fotografia o de l'edició de vídeo. Si bé és cert que alguns programes com el magnífic Final Cut (edició de vídeo) només es poden trobar en Mac, també és cert que en PC comptem amb igualment magnífiques alternatives (en aquest cas, Adobe Premiere o After Effects). Si bé fa uns anys algunes eines de disseny gràfic només estaven disponibles per Mac (Photoshop, Freehand, QuarkXPress, etc.) aquest fet actualment ja no es produeix.Un ordinador Mac és definitivament força més segur que un ordinador amb Windows. Un PC necessita protecció antivirus i malware, i de vegades aquesta mesura no és suficient. Tot i que actualment ja s'ha trencat el mite que no hi ha virus per Mac, el software maliciós per aquest sistema és molt inferior al de Windows. Això és degut al fet que molts programadors de virus se centren en el sistema predominant, que és Windows, per obtenir una major propagació dels seus esforços.Totes dues plataformes, d'altra banda, tenen forats de seguretat i vulnerabilitats, però la llista de Windows és, de nou, major que la de Mac.En aquest punt és complicat generalitzar, ja que el rendiment s'obté en gran part a partir del maquinari. Aquest maquinari és molt variat, tant en PC com en Mac. Hi ha un fet, però, que permet establir una línia d'anàlisis: com que Apple controla tant el maquinari com el programari dels seus models, cada ordinador Mac està molt ben optimitzat. Els Mac, per regla general, aprofiten el seu maquinari al 100% i funcionen de forma més fluida. Així, Mac OS és un sistema molt estable, en part perquè està basat en UNIX i en part per la perfecta i esmentada comunió entre el maquinari i el programari.En PC, per contra, els equips dels diferents fabricants han de preparar els controladors de cada component per cada versió del sistema operatiu. El rendiment no és sempre l'esperat. D'altra banda, Windows, de forma històrica, ha estat un sistema operatiu força inestable (recordeu la famosa pantalla blava?). La tendència es va trencar amb Windows XP, i amb Windows 7 i 8 s'han aconseguit sistemes operatius força estables. No arriben, però, als nivells de robustesa de Mac OS.Novament, un punt controvertit. Per alguns fins i tot pot ser un punt prescindible o poc important. Per d'altres, el principal valor de compra pot ser l'aspecte extern o el material de construcció de l'equip. El fet és que trobem equips PC amb dissenys molt atractius, però l'atenció que posa Apple en el disseny dels seus equips és insuperable. Comprar un Mac vol dir adquirir un equip pensat al mil·límetre en absolutament qualsevol detall.Com a norma general, els equips Mac estan construïts amb materials de millor qualitat, comparats amb la mitjana d'equips PC. Els portàtils, per exemple, estan construïts d'una sola peça, mentre que els portàtils PCs compten amb moltes parts mòbils, que els fan més sensibles al desgast o menys resistents als cops. Sovint estan construïts amb materials més barats, com plàstics, que Apple fa servir en poques ocasions.Molts equips Mac van començar fa uns anys a utilitzar pega per subjectar els components de dins dels seus ordinadors, o directament soldadura. Això els fa extremadament difícils i cars tant d'ampliar com de reparar, especialment en els portàtils (Macbook). En alguns casos sí que és possible ampliar alguns components dels Mac (memòria i disc dur, principalment), però el seu preu és elevat. Els components dels PCs, per regla general, són més fàcils de canviar o de reparar pel fet de no estar enganxats, costen menys de trobar i decididament són molt més barats.Un punt molt a tenir en compte, pel simple fet de què tots els equips poden tenir problemes o fallar amb el temps. Aquí cal fer una distinció: si ens hem muntat un PC per peces la cosa es complica: la garantia s'aplica als components per separat, i davant d'un problema haurem d'aïllar el component que falla i reclamar-ne la garantia, si en té (que és igualment de dos anys). Si no en som capaços, dependrem d'algun amic o de l'establiment. En cas d'adquirir l'equip sencer sí que podrem utilitzar la garantia de l'equip, sense haver de preocupar-nos de quin component està fallant.Pel que fa al servei tècnic donat per la marca, aquí depèn de cadascuna. Totes han de donar per llei dos anys de garantia, i ho fan, i s'han de responsabilitzar de problemes de fabricació. Hi ha marques que donen moltes facilitats (com Apple, que tramita la devolució del producte fent-la coincidir amb el lliurament del de substitució) i n'hi ha d'altres que no (LG, amb els Nexus, obliga a pagar l'import d'un telèfon nou per deixar-ne un de substitució durant la reparació, i si no es pot reparar retorna els diners posteriorment). A Apple, quan s'adquireix un nou producte, es sol oferir als seus clients la possibilitat de contractar el seu servei Applecare, un valor afegit que ens permet estirar la garantia fins als 3 anys pagant un preu determinat, solució que podem trobar en d'altres marques però no sempre l'anuncien massa.No donarem un guanyador general, pel simple fet que no hi ha tal guanyador. Cada plataforma té els seus punts forts i els seus punts febles. Els seus sistemes operatius són radicalment diferents. Tasques tan senzilles com tancar una finestra o copiar un arxiu es realitzen de formes diferents. Però bàsicament, són dues maneres de realitzar les mateixes accions. Depèn dels gustos de cadascú optar per una o l'altra.Si us ho podeu permetre, utilitzeu les dues. Si no, almenys proveu-les: molts establiments tenen bones polítiques de devolució, podeu provar un producte i tornar-lo si no us satisfà, normalment al cap de dues setmanes. L'elecció, però, no té per què ser excloent. Però si us heu de decantar per algun dels dos sistemes, us hem deixat un grapat d'arguments per a què us decidiu.