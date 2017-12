CES 2014: el futur de l'electrònica

Aquesta notícia es va publicar originalment el 11/01/2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El model de Samsung, plegant-se

Televisor

OLED de LG de 77 polzades, al CES d'enguany Foto: Filckr / LGEPR

Navegant entre aplicacions en un televisor amb WebOS

Demostració del 8K de Samsung al CES 2014 Foto: Gizmodo

Oculus Rift Crystal Cove

Presentació de Playstation Now al CES 2014 per Andrew House, president de Sony Com.Ent.

Xperia Z1 Comptact estarà disponibles en colors negre, blanc, rosa i llima

Panell de comandament totalment virtual i a alta resolució

La resta del conjunt és de disseny més tradicional, amb un petit comandament sota la palanca de canvi

El rellotge intel·ligent Pine, de dimensions considerables

El misteriós 5 en 1 de Toshiba, del que no es coneixen les especificacions Foto: The Verge

Models en blanc i en negre del modest però funcional LG Chromebase Foto: Techradar

El Avegant té una retirada al Oculus Rift

Moment de la presentació del LG LifeBand Touch al CES 2014 Foto: Flickr / LGEPR

L'elegància i atractiu dels nous Pebble Steel és inqüestionable

El primer raspall de dents intel·ligent, almenys, que en tinguem notícia

Televisors gegants corbats i flexibles, grans com tot un pany de paret. Resolucions impossibles, imperceptibles per l'ull humà fins i tot a petites distàncies. Cotxes intel·ligents, amb sistemes operatius com els dels nostres mòbils, des dels quals podrem demanar una pizza. Aquestes i d'altres novetats són les que s'han pogut veure enguany al Consumer Electronics Show, o CES , la fira d'electrònica de consum més important del món celebrada anualment a las Vegas.Ens trobem en unen el sector de l'electrònica de consum. Amb clars símptomes d'esgotament degut a la febre viscuda els últims anys amb les tauletes i els mòbils, encara no treu el nas cap dispositiu tecnològic que pugui prendre'n el relleu. Tot i així s'observen tendències, però tímides: aquest any podríem destacar la «wearable technology» o «tecnologia de vestir»: dispositius petits que serveixen per monitoritzar les nostres activitats.Anem a desglossar algunes de les nombroses novetats que s'hi han pogut veure. No hi són totes, ens hi faríem mal, però sí les que hem considerat més rellevants. Endavant doncs, una finestra al futur s'obre davant nostre:Sembla que la majoria de fabricants han seguit l'habitual política del «com més gran millor». En aquesta ocasió, però, amb algunes novetats: apareixen a escena de forma decidida els televisors corbats i flexibles. De corbat ja n'havíem vist algun, però en aquest CES hem vist models deque són: Així, els usuaris tindran la capacitat d'escollir la curvatura en sentit horitzontal dels seus aparells mitjançant un botó, en el cas de Samsung, o de control remot, en el cas del model d'LG.L'espectacular aparell de Samsung porta per nom U9000 i estarà disponible en 78, 65 i 55 polzades, tots amb resolució 4K i qualitat d'imatge espectacular. La pantalla traça una petita però apreciable corba que, segons Samsung, és ideal per veure la televisió des de 3 o 4 metres de distància, ja que crea un subtil efecte 3D amb la profunditat.Ara bé, el televisor flexible que sembla que s'ha emportat la palma en aquest CES és el que ha presentat LG, l'LG OLED 4K. I la raó està en aquestes lletres: OLED. Aquesta tecnologia és superior a la tecnologia LED que utilitza per exemple el panell de Samsung (i la gran majoria de la competència), ja que en els panells OLED no hi ha retroiluminació: cada píxel emet la seva pròpia llum, i l'efecte és impressionant: negres més purs i uniformes, transició perfecta entre zones de llum i foscor. L'OLED de LG és encara un prototip, però ofereix una qualitat d'imatge inigualable4KLa situació actual amb les Smart TV, o televisors intel·ligents, és aquesta: la gran majoria incorporen accés a la xarxa, però la seva experiència d'ús va des de passable a horrible. Menús poc inspirats, opcions de configuració complicades, navegació difícil amb el comandament i d'altres problemes fan que, a banda de poques excepcions, l'usuari acabi per no navegar des del seu televisor.Per sortir al pas d'aquesta situació els fabricants s'han posat les piles.ha mostrat els nous televisors amb. La idea principal és tornar a inventar la interfície de les SmartTV. O, dit d'una altra manera, donar un nou pas en l'evolució d'aquesta «intel·ligència», en les fins fa poc anomenades «caixes tontes».Pel que sembla, webOS té el potencial per aconseguir canviar-ho. Tot el sistema està pensat per configurar i utilitzar les funcions avançades del televisor de forma extremadament senzilla. Per exemple, només engegar l'aparell per primera vegada un assistent virtual (una mascota en forma d'ocell estrany) s'encarrega de guiar l'usuari pel procés de configuració. Cada pas completat ofereix una animació i una explicació del què s'ha fet i perquè. és ràpid, sense preguntes innecessàries i tot funciona en 5 minuts de rellotge.El comandament de l'aparell facilita la navegació, un dels punts foscos de la majoria de televisors intel·ligents. Compta amb acceleròmetres i és capaç de detectar el moviment. El cursor sobre la pantalla es veu clarament des del sofà i el podem moure fàcilment amb el comandament, navegant entre aplicacions i fonts d'entrada de forma molt intuïtiva, talment com si estiguéssim canviant de canal.ha fet quelcom semblant a LG, però amb el sistema operatiu, al que cada cop notem més presència. Ambdues companyies, Mozilla i Panasonic, uneixen forces per demostrar que Firefox OS és una bona alternativa tant per dispositius mòbils com per televisors intel·ligents.Firefox OS permet oferir una experiència similar a la que obtenim amb una tauleta o mòbil. Està basat en HTML5 i altres tecnologies web, fet que facilitat la feina dels desenvolupadors i unifica les aplicacions. Veurem com se'n surten, ja que la quota de mercat dels seus competidors LG i Samsung és molt gran.La majoria de televisors actuals són FullHD, o sigui, amb una resolució de 1920x1080 píxels. Gran part dels televisors que hem vist en aquest CES, o almenys les novetats mes sonades, apunten a resolucions superiors. Tot i que hi ha una mica de confusió amb el terme 4K (hi dedicarem una entrada més endavant), la majoria de fabricants fan servir aquest terme per anomenar la Ultra Alta definició, o UHD, que sobrepassa l'actual FullHD i que es mou aproximadament sobre les 4 vegades aquesta resolució. En el CES 2014 s'han vist panells 4K de la majoria de fabricants:ha presentat una línia de televisors LED 4K que, asseguren, tenen una imatge igual o superior al plasma. Es tracta de la línia Life+Screen que veurem als establiments durant aquest any, amb mides entre 58 i 65 polzades.també s'apunta a la moda dels 4K, però ho fa de forma molt conservadora, sense experiments ni apostes arriscades, apostant per tecnologies de solvència contrastada. Així, el seu principal televisor és el XBR950B, amb diagonals de 85 i 65 polzades i 4K amb retroiluminació per zones, el millor que hi ha a banda del OLED.La novetat més destacable d'aquesta nova gamma és la introducció del disseny Wedge, que consisteix a baixar el centre de gravetat de l'aparell utilitzant un pedestal més petit i col·locat als extremsPerò si en termes de resolució hi ha hagut un fabricant que ha destacat sobre la resta és, amb el seu impressionant model LEDde 98 polzades. Si els televisors 4K/UltraHD ja ofereixen una imatge espectacular, la resolució 8K promet fer-ho encara més. És una tecnologia encara poc madura, però que ja s'està provant en llocs com el Japó de cara a emissions al 2016.La pantalla 8K del televisor de Samsung té una, un detall infinit. És pràcticament impossible veure els píxels que conformen la imatge, encara que ens hi acostem a pocs centímetres. No cal que us diguem el grau de realisme que ofereixen les imatges en un televisor amb 8K, tot i que ens preguntem si val la pena. Al cap i a la fi, ningú mira el televisor de tan a prop, però resulta francament espectacular. Tot i això, es tracta del, i aquest mèrit ja és seu.En aquest CES 2014 s'ha pogut veure en acció el que de mica a mica es posiciona com a referent en realitat virtual: l'Oculus Rift, i la seva nova versió presentada a la fira anomenada Crystal Cove. Tot i que no està disponible per als consumidors, el prototip presenta nombroses novetats que eleven l'experiència virtual a fites mai assolides i que deixen enrere anteriors versions de l'aparell.L'experiència immersiva d'Oculus Rift es veu notablement potenciada gràcies al seu nou panell OLED que redueix el desenfocament de moviment i eleva la qualitat d'imatge amb una taxa de refresc menor. Integra també una càmera que habilita el seguiment de la nostra posició per infrarojos. D'aquesta manera podem moure lliurement el nostre cap en l'entorn 3D recreat virtualment.Per demostrar les possibilitats de l'aparell, a la fira s'ha pogut gaudir d'una demostració funcionant amb el motor gràfic Unreal Engine 4, on el jugador pot moure, per exemple, el cap endavant, a fi de veure més de prop les accions de l'enemic.Una de les novetats més destacades d'aquesta edició ha estat Playstation Now, la particular visió de Sony pel que fa ade videojocs. Playstation Now permetrà als seus usuaris accedir al catàleg de videojocs de Sony des de qualsevol equip connectat al servei i compatible amb aquest. The Last of Us i Beyond: Two Souls seran els dos primers títols disponibles per aquest servei.No hi ha detalls concrets sobre el cost del servei, però Sony oferirà diverses opcions per a gaudir-ne en forma de subscripcions puntuals, mensuals o anuals. Tampoc es coneix la data de disponibilitat, tot i que va per llarg: les primeres dates apunten a l'estiu, i només als EUA.Per les primeres proves que hem pogut veure en aquest CES 2014, el servei funciona sense incidents. De fet, és la millor notícia que es pot donar d'un servei en línia: que funciona. Així, la impressió en utilitzar-lo és que habia una consola PS3 amagada per algun lloc, amb una experiència de joc fluida i agradable. Però no: el contingut es descarrega per streaming. Caldrà veure com evoluciona tot plegat, ja que Sony hauria preparat la demostració amb servidors locals per assegurar-ne la fluïdesa.Sens dubte la porció de mercat actualment més gran dins l'electrònica de consum no podia prescindir de novetats en aquesta fira, i així a estat, tot i que molts fabricantsde finals de febrer.Una de les més esperades per aquest CES era la tauleta. El dispositiu, de 8 polzades, manté la línia i especificacions habituals a les tauletes amb Windows 8.1 (resolució 1280x800, Intel Atom Z3740, 2GB RAM i 8 hores d'autonomia), però aporta un valor afegit que la fa destacar: un llapis amb tecnologia Wacom que molts usuaris demanaven. La tecnologia del llapis ofereix 1000 nivells de pressió.L'ASUS Vivo Tab Note 8 arribarà previsiblement per primavera, inicialment als EUA, amb un preu de 300 dòlars per al model de 32 GB. Es desconeix quan estarà disponible a les nostres contrades.Huawei també té el punt de mira en el MWC, però no ha deixat passar l'oportunitat d'ensenyar alguna cosa en el CES. Es tracta del, un telèfon-tauleta amb pocs elements destacables a banda de la seva magnífica bateria de 4050 mAh. A banda d'això, el terminal es queda en resolucions de 720p.Sony ha presentat el seu, una versió reduïda, només en la mida, del seu germà gran, el Xperia Z1. En concret, la seva pantalla és de 4,3 polzades a 720p i tecnologia Triluminos de Sony. Aquí acaben les reduccions: les altres especificacions pertanyen a un mòbil de gamma alta: processador quad-core Snapdragon 800 a 2,26Ghz, 2GB de RAM i 16GB d'emmagatzematge intern.Samsung ha aprofitat per anunciar les seves tauletes, versions de les ja conegudes Tab i Note que es desmarquen de l'aspecte tradicional d'Android per acostar-se a l'estil de Windows (tot i que treballen sota Android 4.4). Ambdues adopten pantalles de 12 polzades i resolucions de 2560x1600 píxels i un processador Snapdragon 800. Les dues tauletes són pràcticament idèntiques en prestacions, i es diferencien en l'aspecte físic i en què la Note incorpora un llapis òptic.I per descomptat no podíem deixar de tenir notícies de l'esperat. El terminal tenia programada la seva aparició en el MWC 2014. Ha transcendit que disposarà d'escànner d'iris, i que la seva sortida al mercat serà entre març o abril. Sembla també que el disseny es mantindrà. A banda d'això, se'n desconeix preu, aspecte final i especificacions, però de ben segur durant el congrés de Barcelona en coneixerem més novetats.ha anunciat una aliança ambper crear la que anomenem Open Automotive Alliance (OAA). El seu objectiu és portar Android al mateix cor de l'automòbil i, de passada, impedir que Apple aconsegueixi el mateix amb iOS.En un comunicat , Patrick Brady, director d'enginyeria de Android, ho explica:«No seria genial si poguessis portar les teves aplicacions i música amb tu, i utilitzar-les de forma segura i integrada en els controls del teu cotxe? Juntament amb els nostres socis de la OAA, estem treballant per trobar noves formes d'integrar Android i adaptar-lo als cotxes per fer la conducció més segura, senzilla i divertida»L'any passat Apple ja va anunciar una aliança amb BMW, Mercedes-Benz, Honda i GM per a portar IOS als seus cotxes. No sabem qui guanyarà en aquesta batalla per dominar el cotxe, però segur que serà apassionant.Deixant de banda Android,ha presentat el quadre de comandament del cotxe del futur, almenys en la seva particular versió. Segons ells, serà quelcom molt semblant a la foto que podeu veure a continuació:Concretament es tractarà d'una pantalla LCD de 12,3 polzades en alta resolució, bàsicament amb mapes i una gran quantitat d'informació en temps real, totalment configurable. Podrem alternar entre dues vistes: la tradicional, amb velocímetre i agulles, i una com la que us hem mostrat: amb un munt d'informació i mapes de tot tipus, a banda dels habituals indicadors de velocitat, combustible, revolucions, etc.En hardware informàtic, el CES ha servit per confirmar l'aposta de les empreses, almenys de portes enfora, pels aparells convertibles i multi-funció. Ordinadors-tauletes, tauletes-telèfons, rellotges-telèfons i d'altres barreges més o menys afortunades han estat a l'ordre del dia.Comencem parlant d'Asus, que ha anunciat el seu, un experiment que ja veurem com acabarà i que combina una tauleta amb Android 4.2, tauleta Windows 8.1 i un portàtil. O dit d'una altra forma, una tauleta de 13,3 polzades i FullHD amb doble sistema operatiu que pot funcionar com a portàtil convencional. Hi podem connectar un teclat que amplia l'autonomia i ofereix més emmagatzematge i uns quants ports addicionals.Destaca amb el seu potent processador Core i7 Haswell i la possibilitat instantània de saltar entre Android i Windows 8 simplement amb un botó. Es vendrà amb un preu de sortida força interessant al voltant dels 500€. Podeu veure'n una anàlisi tot seguit:Un aparell que no sabem en quina categoria encabir és el nou. Els seus creadors afirmen que és un rellotge intel·ligent. A nosaltres ens sembla més aviat un telèfon mòbil petit amb corretja, amb la seva pantalla de 2'4 polzades. Una mida que trobem excessiva per a un rellotge, però depèn dels gustos.El rellotge porta instal·lat Android 4.1 i disposa d'un processador Qualcomm Snapdragon S4 de doble nucli a 1,2GHz. Pesa 60 grams i la pantalla té una resolució de 320x240 píxels. Dubtem que s'acabi posicionant com l'smartwatch definitiu, o fins i tot com a una bona alternativa, degut a la seva mida, però el temps i el mercat ho diran. Podeu veure'n més informació al web de Neptune Un altre aparell multi-funció que ens ha cridat l'atenció és el 5 en 1 que ha presentat. L'aparell es trobava dins d'una urna, i el fabricant no ha donat més dades de les seves característiques, però sembla tractar-se d'un convertible que pot realitzar les funcions d'ordinador de sobretaula, portàtil i tauleta, adoptant diferents posicions amb un teclat que es pot despendre i una peça abatible que permet subjectar la pantalla en diferents angles., per la seva banda, ha mostrat el que serà el nou membre de la seva gamma d'híbrids. Es tracta d'un aparell amb una pantalla d'11,6 polzades, molt adequada per afavorir la dualitat tauleta-portàtil (més que els models de 13 polzades anteriors), resolució 1080p i tecnologia multi-tàctil i Triluminos. Els processadors es poden escollir d'entre una àmplia gamma que arriba fins als Core i7. La memòria interna és de 128GB SSD i el sistema operatiu escollit és, evidentment, Windows 8.1. La novetat més destacable d'aquest Vaio Fit 11 és el seu llapis tàctil, molt aprofitable en aquest nou format d'11 polzades, i que ve acompanyat del paquet creatiu d'Adobe.Un bon representant en aquesta fira dels all-in-one, aparells que reuneixen en un mateix cos per exemple torre i pantalla, és aquest, amb l'avantatge de comptar amb un preu assequible: poc més de 500€.L'aparell ofereix al consumidor una pantalla de 23 polzades (multi-tàctil opcional) amb una resolució de 1920x1080 píxels i un interior molt configurable. Per exemple, podem escollir el processador des d'un senzill Celeron fins a un potent Core i7 de quarta generació. Podem fer el mateix gairebé amb tots els seus components. La personalització la podem fer des de casa, ja que Lenovo ha disposat un disseny que ens permet canviar a nosaltres mateixos la RAM o el disc dur de forma senzilla.Lenovo també ha presentat el seu germà gran, el A740, que pot presumir d'un gruix de només 4 mm. en una pantalla de 27 polzades tàctil, abatible i amb una resolució de fins a 2560x1440 píxelsUn altre dispositiu dins aquesta categoria és el. Un ordinador destinat a un ús molt concret: aplicacions i navegació web. Eldeixa ben clara la seva intenció de ser una eina útil i polivalent per al gran públic, fugint de les complicacions de Windows, Mac OS o Linux.L'aspecte del Chromebase és senzill. La pantalla és FullHD de 21 polzades, lluminosa i nítida, però el teclat i el ratolí podrien millorar-se degut al seu acabat en un plàstic força ordinari. El rendiment és correcte. Una experiència pura en Chrome que és més que suficient per a un usuari normal en el seu dia a dia, però inadequada per a usos més intensius o professionals.Un altre dispositiu que reuneix diverses funcionalitats és el: es tracta d'un auricular tradicional que permet escoltar música i projectar vídeo a la vegada, mitjançant una pantalla d'il·luminació LED. El projecte cerca finançament a la popular xarxa Kickstarter. El dispositiu és compatible amb tot tipus de consoles i jocs. El seu preu aproximat serà de 400€.LG va mostrar el seu primer producte destinat a aquest incipient mercat que anomenàvem al principi «tecnologies de vestir». Sensors per portar posats, que regulen l'activitat física. Es tracta deli els seus auriculars Heart Rate Earphones. Utilitzats de forma combinada permeten enregistrar les pulsacions, distància recorreguda, velocitat i calories consumides.El dispositiu opera a través de Bluetooth, es connecta a mòbils Android i iPhone i es podrà adquirir als EUA a la primera meitat del 2014 per 132€. Compta amb algunes funcionalitats pròpies d'un rellotge intel·ligent, com mostrar trucades entrants, llegir missatges de text, etc.Parlant de rellotges intel·ligents: d'entre tots els vistos, n'hi ha un que ha destacat per mèrits propis: El, una nova versió del rellotge Pebble (que ja porta venudes 300.000 unitats). Aquest nou model està fabricat a mà en acer inoxidable, un material molt més robust que el policarbonat habitual. El seu preu és de 182€, té una autonomia d'entre 5 i 7 dies i la pantalla incorpora protecció Gorilla Glass, és resistent a l'aigua i la pols i la seva memòria RAM s'ha incrementat dels 4 als 8GB.Un altre dispositiu curiós que es va veure va ser el raspall de dents intel·ligent de la francesa, el primer d'aquesta mena. L'aparell inclou un sensor que detecta la quantitat de tosca que s'elimina en cada ús i emmagatzema les dades del raspallat en una aplicació per al mòbil. Útil per saber si ens hem rentat bé en tota la superfície de la boca o ens hem descuidat en alguna zona, o a fi que els pares puguin fer el seguiment de la neteja dental dels seus fills.

També hi ha hagut cabuda per als aparells més inversemblants. És el cas d'un pijama intel·ligent per a nadons presentat per Intel, una proposta realment inesperada i sorprenent. Fabricat per una empresa anomenada Rest Devices, la peça de roba compta amb múltiples sensors que monitoritzen en tot moment a la criatura: la seva posició, el seu nivell d'activitat, la temperatura de la pell, ritme de respiració, etc. Tots aquests paràmetres s'envien a un mòbil mitjançant la corresponent aplicació disponible per IOS i Android, per a tranquil·litat dels progenitors.



Sí, fins i tot un pijama intel·ligent s'ha pogut veure al CES 2014



I per acabar, us parlarem d'un aparell de Sony que va deixar bocabadat a més d'un assistent al CES d'enguany. Es tracta d'un nou equip anomenat Ultra Short Throw Projector, un projector capaç de convertir qualsevol paret en una improvisada pantalla 4K. Està dissenyat per ubicar-se justament al peu de la paret, no darrere nostre, i utilitza làsers. Això sí, el seu preu és prohibitiu (uns 30.000€). Per a qui s'ho pugui permetre, una opció elegant i pràctica. Aquí el podeu veure en acció:





De fet, el projector forma part d'un concepte més ampli d'entreteniment a la llar que Sony anomena, i consta de 4 elements: una taula-projector interactiva, un panell metàl·lic de paret també interactiu, un petit projector per al sostre i al centre de tot el desplegament, el projector 4K que us hem comentat.El CES d'enguany ha buscat en termes generals l'espectacularitat i la grandiloqüència, més que el vessant pràctic de l'electrònica. L'exemple perfecte el tenim en la desenfrenada carrera per les dimensions i les resolucions en els televisors. De debò algú s'instal·larà un televisor que ocupa tota la paret del menjador i que val més de 10 mil euros? De debò algú notarà una resolució de 8K, quan per fer-ho ens hem d'acostar a mig pam de la pantalla amb una lupa? Sempre hi ha algú, però... què passa amb el consumidor mitjà? Per no parlar del contingut: les cadenes de televisió no són capaces ni d'oferir un FullHD de qualitat... com hem de tenir televisors 4K i 8K?Sí, està bé: ens agrada la tecnologia i gaudim amb aquestes novetats. Al cap i a la fi a tots ens agrada que ens enlluernin, assistir al mai vist, quedar bocabadats. Ben pensat, ens apassiona! També entenem que es tracta d'innovar, apostar, tantejar el mercat o cridar l'atenció amb productes espectaculars per incrementar el valor de la marca. Hi estem d'acord, en part.Però no hem d'oblidar que l'usuari normal no pot comprar la majoria d'aquests productes, i que en necessita d'altres, vist el panorama actual, solvents i barats, que l'il·lusionin dins les seves possibilitats. D'això, malauradament, no n'hem vist massa al CES d'enguany. Creiem que la veritable electrònica de consum, que dóna títol a la fira, no és la que sovint ens mostren aquests fabricants sinó la que és assequible, entenedora i propera al comú dels mortals. Que som els que, al cap i a la fi, la comprarem.