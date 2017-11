Cara a cara: Xbox One contra Playstation 4

Aquesta notícia es va publicar originalment el 07/12/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La darrera vegada que es va presentar una nova consola Playstation o Xbox corrien altres temps: Facebook tenia 12 milions d'usuaris (ara passa dels 1000 milions), una tauleta era una taula petita i ningú, potser a banda d'algun cervell a Apple, tenia la més mínima idea de què era un iPhone. D'això, però, ja en fa més de set anys. Poc en una vida però un abisme en el món de la tecnologia. Havia arribat el moment del relleu, d'una nova generació de consoles amb millors gràfics, millors videojocs i millor experiència d'usuari. O, com a mínim, això és el que ens havien de vendre.Microsoft i Sony hi havien estat treballant en secret, però el moment s'acostava. La piconadora del màrqueting es va engegar ara farà un any, amb la filtració de detalls de les consoles de nova generació: ara aquí i ara allà, amb comptagotes i amb mesurada constància. El primers dels detalls que se'n varen desvetllar, el nom:. I després, en el decurs dels darrers mesos hem assistit a un complex ball de xifres sobre les seves característiques. Notícies, discusions i polèmiques en augment, amb l'objectiu de crear una forta expectació de cara a la seva sortida al mercat.I ara, per fi, en una premeditada coincidència amb el Nadal, l'espera s'ha acabat. Les dues consoles ja són una realitat a tots els establiments del país. Milions d'usuaris els hi han posat les mans a sobre. És hora de passar a l'acció: les cartes sobre la taula, les espases ben amunt, comencen les primeres rondes d'un combat que es preveu tan intens com apassionant. Qui guanyarà?

Xbox One contra Playstation 4: Comença el combat!

Placa base de la XBox One Foto: Wired

PS4 totalment desmuntada Foto: Extremetech

Guanyadora del primer assalt: PS4 , per poc. Les seves especificacions tècniques la fan, sobre el terreny, lleugerament més potent. Els primers videojocs ho confirmen: PS4 aconsegueix resolucions superiors i més estabilitat que Xbox One. Això sí, són aspectes que només es noten comparant les dues cara a cara.

Guanyadora del segon assalt: PS4. És més petita i el seu disseny és més agradable que el de la seva competidora, amb un exterior molt més espartà.

La interfície d'Xbox One, o com tenir Windows 8 al televisor

Aspecte de la interfície de la PS4

Guanyadora del tercer assalt: Xbox One . L'entorn de la Xbox és més complet en tots els sentits que el de la PS4, tot i que l'estil Windows 8 té molts detractors. El minimalisme funcional de la consola de Sony és elegant, però no arriba al nivell de personalització, organització i detall de la Xbox, potenciat amb Kinect.

Els pads de la XBox One (esquerra) i PS4 (dreta)

Guanyadora del quart assalt: empat . La diferència existent en l'anterior generació s'ha eixugat. Ara, ambdós comandaments juguen en la mateixa lliga i són dispositius altament funcionals i molt còmodes d'utilitzar. Tots dos tenen alguna lleugera pega, que no espatlla el conjunt.

Guanyadora del cinquè assalt: PS4 . La instal·lació d'un joc per primera vegada és molt més ràpida en l'aparell de Sony.

Comparativa de característiques del Live de Xbox 360 i el de One

Catàleg de jocs que acompanyen al Plus de Playstation

Guanyadora del sisè assalt: empat . Ambós sistemes ofereixen estabilitat i tenen bons punts a favor: Live, el núvol, potent i versàtil, Plus, els jocs inclosos, de molt bona qualitat. Però comparteixen el mateix punt flac: costen 6.99€ al mes.

- Ronda 7: Preu de la consola



Aquest assalt aviat el tindrem enllestit. El preu de les consoles en aquesta generació s'ha reduit de forma notable. Recordem que, per exemple, les primeres unitats de la PS3 costaven 600€. En aquesta ocasió, les xifres són més raonables. Aquests són els preus de la consola, sense cap paquet promocional:



Xbox One: 499 € - Inclou comandament, Kinect 2.0 i disc dur de 500GB

PS4: 399 € - Inclou comandament i disc dur de 500GB



És cert que XBox One inclou Kinect, un aparell molt útil, però no hi ha una opció més econòmica per comprar la consola sense Kinect. Així, ens veiem obligats a quedar-nos amb Kinect tant si volem com si no, amb el sobrepreu que això comporta.



Guanyadora del setè assalt: PS4. 100€ més barata que la seva competidora.

- Ronda 8: mètodes alternatius de control



En aquest apartat, tindrem poca brega, ja que com hem parlat, Microsoft inclou de sèrie



Kinect 2.0 per a Xbox One



Microsoft haurà de justificar contínuament la inclusió d'aquest perifèric amb la compra de la consola, però el sistema té molt potencial i és perfecte per jocs com Just Dance o Kinect Sports Rivals. Kinect, com ja hem comentat en l'apartat d'interfície, s'integra perfectament dins el sistema operatiu de la Xbox, aspecte que li val definitivament el punt en aquesta ronda.



Guanyadora del vuitè assalt: Xbox One . Kinect s'incorpora de sortida amb la consola i en general mostra més potencial i utilitat que l'opció de Sony.

- Ronda final: Catàleg present i futur



I arribem al punt clau i decisiu. El factor més important de tots , sense el qual els anteriors no tenen raó de ser: el catàleg de videojocs. Al cap i a la fi, tot es redueix a això: que una consola tingui bons jocs que ens cridin l'atenció, ens agradin i ens facin gaudir. Disposaran XBox One i PS4 de jocs que els hi facin justícia? Anem a veure el què hi ha actualment i el que sabem del futur:



Les dues consoles parteixen, a hores d'ara, amb el que anomenem jocs de sortida . Són els videojocs que es presenten quan la consola surt al mercat. Acostumen a ser jocs que segueixen velles estratègies, sèries de solvència contrastada i que busquen impactar el comprador, posar-li la mel als llavis amb el què és capaç de fer la nova consola. Aquesta estratègia és comuna: cal demostrar al comprador que val la pena pagar per una nova consola, que la diferència amb l'anterior generació justifica la compra i la migració. Aquests jocs inicials, però, són només el començament. Sony i Microsoft s'han d'assegurar (i ho han fet) un flux constant de videojocs de qualitat per alimentar les seves plataformes i els seus jugadors.



I en aquest punt s'acaben les semblances. Microsoft s'ha caracteritzat últimament per les col·laboracions amb altres companyies. Per contra, Sony mostra un potencial més gran de desenvolupament propi, apostant per equips interns. El múscul més gran de Sony en aquest aspecte li garanteix més exclusives (videojocs que únicament apareixen per una plataforma), però el seu èxit sempre és incert, mentre que Microsoft sembla confiar més en títols d'èxit assegurat.



Estudis interns



Microsoft compta amb 343 Industries (Halo), Turn 10 (Forza), Rare (Kinect) i Lionhead (Fable) entre els seus equips propis. Per obrir boca, us oferim un vídeo de Forza 5 per a Xbox One, títol perfecte per mostrar el poder de la consola de Microsoft, i que apareix en exclusiva per aquesta consola. El joc ja està als establiments:





Halo, la franquícia per excel·lència en Xbox, comptarà amb un videojoc durant 2014, però de moment no en sabem gran cosa més:





Sony reuneix un major potencial en aquesta categoria, ja que compta amb més estudis interns que la seva competidora, tots d'impecable reputació. La llista és senzillament impressionant: Naughty Dog (Uncharted i The Last of Us), Sony Santa Monica (God of War), Media Molecule (Little Big Planet), Sucker Punch (Infamous), Evolution (Motorstorm) o Guerrilla (Killzone). Tenim també estudis al Japó: Polyphony (Gran Turismo) o ICO Team (The Last Guardian). L'abastiment de videojocs de collita pròpia per a la PS4 està, doncs, més que garantit.



Aquí teniu un vídeo d'una partida real (gameplay) de Killzone Shadow Fail, un dels millors exponents de jocs d'acció en primera persona i que ja ha sortit al mercat, en exclusiva per PS4.





Un altre videojoc exclusiu per la consola de Sony que apareixerà l'any vinent és Infamous: Second Son, tercera iteració de la saga Infamous. Vegeu-lo en moviment:

Aquest assalt aviat el tindrem enllestit. El preu de les consoles en aquesta generació s'ha reduit de forma notable. Recordem que, per exemple, les primeres unitats de la PS3 costaven 600€. En aquesta ocasió, les xifres són més raonables. Aquests són els preus de la consola, sense cap paquet promocional:Xbox One:€ - Inclou comandament, Kinect 2.0 i disc dur de 500GBPS4:€ - Inclou comandament i disc dur de 500GBÉs cert que XBox One inclou Kinect, un aparell molt útil, però no hi ha una opció més econòmica per comprar la consola sense Kinect. Així,, amb el sobrepreu que això comporta.En aquest apartat, tindrem poca brega, ja que com hem parlat, Microsoft inclou de sèrie Kinect . Sony no fa el mateix amb la càmera de PS4, ni tampoc compta amb la bona integració del dispositiu de Microsoft en tot el seu ecosistema.Microsoft haurà de justificar contínuament la inclusió d'aquest perifèric amb la compra de la consola, però el sistema té molt potencial i és perfecte per jocs com Just Dance o Kinect Sports Rivals. Kinect, com ja hem comentat en l'apartat d'interfície, s'integra perfectament dins el sistema operatiu de la Xbox, aspecte que li val definitivament el punt en aquesta ronda.I arribem al punt clau i decisiu., sense el qual els anteriors no tenen raó de ser: el catàleg de videojocs. Al cap i a la fi, tot es redueix a això: que unaque ens cridin l'atenció, ens agradin i ens facin gaudir. Disposaran XBox One i PS4 de jocs que els hi facin justícia? Anem a veure el què hi ha actualment i el que sabem del futur:Les dues consoles parteixen, a hores d'ara, amb el que anomenem. Són els videojocs que es presenten quan la consola surt al mercat. Acostumen a ser jocs que segueixen velles estratègies, sèries de solvència contrastada i que busquen impactar el comprador, posar-li la mel als llavis amb el què és capaç de fer la nova consola. Aquesta estratègia és comuna: cal demostrar al comprador que val la pena pagar per una nova consola, que la diferència amb l'anterior generació justifica la compra i la migració. Aquests jocs inicials, però, són només el començament. Sony i Microsoft s'han d'assegurar (i ho han fet) un flux constant de videojocs de qualitat per alimentar les seves plataformes i els seus jugadors.I en aquest punt s'acaben les semblances.amb altres companyies. Per contra,, apostant per equips interns. El múscul més gran de Sony en aquest aspecte li garanteix(videojocs que únicament apareixen per una plataforma), però el seu èxit sempre és incert, mentre que Microsoft sembla confiar més en títols d'èxit assegurat.Microsoft compta amb 343 Industries (), Turn 10 (), Rare () i Lionhead () entre els seus equips propis. Per obrir boca, us oferim un vídeo de Forza 5 per a Xbox One, títol perfecte per mostrar el poder de la consola de Microsoft, i que apareix en exclusiva per aquesta consola. El joc ja està als establiments:Halo, la franquícia per excel·lència en Xbox, comptarà amb un videojoc durant 2014, però de moment no en sabem gran cosa més:Sony reuneix un major potencial en aquesta categoria, ja que compta amb més estudis interns que la seva competidora, tots d'impecable reputació. La llista és senzillament impressionant: Naughty Dog (), Sony Santa Monica (), Media Molecule (), Sucker Punch (), Evolution () o Guerrilla (). Tenim també estudis al Japó: Polyphony () o ICO Team (). L'abastiment de videojocs de collita pròpia per a la PS4 està, doncs, més que garantit.Aquí teniu un vídeo d'una partida real (gameplay) de Killzone Shadow Fail, un dels millors exponents de jocs d'acció en primera persona i que ja ha sortit al mercat, en exclusiva per PS4.Un altre videojoc exclusiu per la consola de Sony que apareixerà l'any vinent és Infamous: Second Son, tercera iteració de la saga Infamous. Vegeu-lo en moviment:

Estudis amb acords exclusius



A Microsoft segueixen una estratègia molt clara de buscar acords en exclusiva amb alguns grans estudis. Un dels pesos pesants en aquest aspecte per al 2014 és l'espectacular Titanfall, de Respawn/EA, que serà exclusiu en consoles per a Microsoft (sortirà també en PC). Aquí en teniu un prometedor gameplay de 15 minuts:





Uns altres títols a tenir en compte dins d'aquest apartat seran Quantum Break, de Remedy, o Sunset Overdrive, d'Insomniac, que per primera vegada preparen una exclusiva per Microsoft. També disposaran d'exclusives parcials, és a dir, videojocs que apareixeran primer per la consola, per després aparèixer per PS4. A Microsoft segueixen una estratègia molt clara de buscar acords en exclusiva amb alguns grans estudis. Un dels pesos pesants en aquest aspecte per al 2014 és l'espectacular, de Respawn/EA, que serà exclusiu en consoles per a Microsoft (sortirà també en PC). Aquí en teniu un prometedor gameplay de 15 minuts:Uns altres títols a tenir en compte dins d'aquest apartat seran, de Remedy, o, d'Insomniac, que per primera vegada preparen una exclusiva per Microsoft. També disposaran d'exclusives parcials, és a dir, videojocs que apareixeran primer per la consola, per després aparèixer per PS4.



En aquesta categoria Sony també disposa d'algunes exclusives destacables, la de més entitat Diablo III, i d'altres com The Order, de Ready at Dawn i un projecte amb Sanzaru Studios, així com exclusives parcials.



Estudis externs



Aquí trobarem el gruix de videojocs, especialment en el cas de Microsoft, els anomenats jocs multi-plataforma. Aquests apareixeran tant en Xbox One com en PS4, i probablement alguns en PC. La pregunta és clara: quina plataforma oferirà la millor experiència? Sony parteix amb un punt a favor en aquest aspecte, almenys en els primers videojocs apareguts, que ja hem esmentat a l'apartat de hardware: disposa de més videojocs a resolució 1080p. Però ens trobem justament al començament de la generació, les coses poden canviar i els desenvolupadors han d'adaptar-se.



En aquest grup trobem pesos pesants com Battlefield 4, Assassin's Creed 4, Call of Duty: Ghosts, FIFA 14, NBA Live 14 o Need for Speed: Rivals, tots ja actualment al mercat disponibles per a les dues plataformes



Aquí teniu una comparativa entre Xbox One i PS4 amb Battlefield 4. Molt semblants:





I aquí teniu una comparativa, però d'un altre tipus. Call of Duty Ghost, en PS3 i en PS4, per a què aprecieu les millores gràfiques. Certament, són notables, però justifiquen el canvi de generació? Creiem que d'entrada no, però que el millor d'aquesta generació està encara per venir.



En aquesta categoria Sony també disposa d'algunes exclusives destacables, la de més entitati d'altres com The Order, de Ready at Dawn i un projecte amb Sanzaru Studios, així com exclusives parcials.Aquí trobarem el gruix de videojocs, especialment en el cas de Microsoft, els anomenats jocs multi-plataforma. Aquests apareixeran tant en Xbox One com en PS4, i probablement alguns en PC. La pregunta és clara: quina plataforma oferirà la millor experiència? Sony parteix amb un punt a favor en aquest aspecte, almenys en els primers videojocs apareguts, que ja hem esmentat a l'apartat de hardware: disposa de més videojocs a resolució 1080p. Però ens trobem justament al començament de la generació, les coses poden canviar i els desenvolupadors han d'adaptar-se.En aquest grup trobem pesos pesants com4,4,: Ghosts,14,14 oRivals, tots ja actualment al mercat disponibles per a les dues plataformesAquí teniu una comparativa entre Xbox One i PS4 amb Battlefield 4. Molt semblants:I aquí teniu una comparativa, però d'un altre tipus. Call of Duty Ghost, en PS3 i en PS4, per a què aprecieu les millores gràfiques. Certament, són notables, però justifiquen el canvi de generació? Creiem que d'entrada no, però que el millor d'aquesta generació està encara per venir.



Per descansar una mica de tants trets, podeu gaudir una estona amb la primera part d'un Barça-Madrid jugat en una PS4. Les diferències amb l'anterior generació en els videojocs esportius no són tan destacables:





Finalment, de cara al 2014 ens esperen sucoses novetats multi-plataforma, com The Witcher 3, Thief, Watch Dogs, The Elder Scrolls Online, Dragon Age Inquisition, Carmageddon: Reincarnation o l'esperadíssim Metal Gear Solid V, del qual us mostrem un d'aquells vídeos que deixen amb ganes de més:





Catàleg present: Finalment, de cara alens esperen sucoses novetats multi-plataforma, como l'esperadíssim, del qual us mostrem un d'aquells vídeos que deixen amb ganes de més:



Si us decidiu per una de les dues consoles, heu de saber que el seu catàleg actual és encara limitat i queda reduït als jocs de sortida. A poc a poc, però, s'anirà incrementant. Us apuntem els més destacats i els seus preus:



XBox One



- Battlefield 4: 64.99€

- Call of Duty: Ghosts: 59.99€

- FIFA 14: 59.99€

- NBA 2k14: 59.99€

- NBA LIVE 14: 64.99€

- Need for Speed Rivals: 64.99€

- Just Dance: 45.99€

- Assassin's Creed 4: 59.99€

- Dead Rising: 54.99€

- Forza 5: 54.99€

- Ryse: 54.99€





PS4



- Battlefield 4: 69.99€

- Call of Duty Ghosts: 69.99€

- FIFA 14: 69.99€

- NBA 2k14: : 69.99€

- NBA LIVE 14: : 69.99€

- Need for Speed Rivals: : 69.99€

- Just Dance: 49.99€

- Killzone Shadow Fall: : 59.99€

- Assassin's Creed 4: 69.99€

- Injustice: Gods Among Us: 59.99€



Als que cal sumar, a més, el catàleg disponible si adquirim el Plus de Sony. Guanyadora del darrer assalt: empat. Ens hem de basar en el què hi ha, no en el que ens han promès que hi haurà. Si bé els títols per venir de la PS4 semblen superiors als de la XBox One, degut al seu impressionat elenc d'estudis interns, és un fet que caldrà veure. Ara per ara, les dues consoles tenen pràcticament els mateixos videojocs, i els exclusius actuals no aconsegueixen decantar la balança.

- Veredicte final



Arribats a aquestes alçades del combat, cap contrincant ha aconseguit vèncer per KO, fet que ja representa un punt a destacar. Així, les dues consoles tenen punts a favor i en contra, i cal valorar-los un per un. Cap de les dues aconsegueix imposar-se sobre l'altra de forma clara. Els dos aparells són més semblants que mai. En aquestes circumstàncies, la victòria d'aquest combat l'haurem de decidir per punts, comptant els empats com un punt per cada una:



Si us decidiu per una de les dues consoles, heu de saber que el seui queda reduït als jocs de sortida. A poc a poc, però, s'anirà incrementant. Us apuntem els més destacats i els seus preus:XBox One- Battlefield 4: 64.99€- Call of Duty: Ghosts: 59.99€- FIFA 14: 59.99€- NBA 2k14: 59.99€- NBA LIVE 14: 64.99€- Need for Speed Rivals: 64.99€- Just Dance: 45.99€- Assassin's Creed 4: 59.99€- Dead Rising: 54.99€- Forza 5: 54.99€- Ryse: 54.99€PS4- Battlefield 4: 69.99€- Call of Duty Ghosts: 69.99€- FIFA 14: 69.99€- NBA 2k14: : 69.99€- NBA LIVE 14: : 69.99€- Need for Speed Rivals: : 69.99€- Just Dance: 49.99€- Killzone Shadow Fall: : 59.99€- Assassin's Creed 4: 69.99€- Injustice: Gods Among Us: 59.99€Als que cal sumar, a més, el catàleg disponible si adquirim el Plus de Sony.Arribats a aquestes alçades del combat,, fet que ja representa un punt a destacar. Així, les dues consoles tenen punts a favor i en contra, i cal valorar-los un per un.. Els dos aparells són més semblants que mai. En aquestes circumstàncies, la victòria d'aquest combat l'haurem de decidir per punts, comptant els empats com un punt per cada una: Xbox One: 5 punts

PS4: 7 punts Guanyadora del combat: PS4 (per punts)



Extra: i la Wii U? I el PC?



L'objectiu d'aquest article era enfrontar aquestes dues consoles de nova generació acabades d'aparèixer. Wii U és una bona consola que gaudeix d'una immerescuda mala fama (té menys potència que Xbox One i PS4, és cert, però té un catàleg de jocs espectacular i una política molt clara sobre el públic al qual va destinada). WiiU, però, va aparèixer fa més d'un any i ja se n'ha parlat molt a hores d'ara.



El PC, en canvi, juga en una altra lliga. En una lliga superior, en pràcticament tot: potència, gràfics, flexibilitat, preu dels videojocs (més barats), modularitat, Steam, comunitat, controls i expansions (mods). L'únic que li manca al PC és, potser, la facilitat de què disposen les consoles per jugar i també el catàleg de novetats de consola, que sempre és superior (tot i que el catàleg total de PC és inacabable). Per jugar en PC cal gastar-se més diners en muntar l'equip, però s'amortitza ràpidament amb el preu dels videojocs. Però el món del PC segueix les seves pròpies regles i en cap cas el podem adscriure a cap generació en concret.



Consideracions finals:



Ens hem pres la llicència de plantejar aquesta comparativa com una espècie de combat, simplement per fer-ho més entretingut i donar-li una mica de vida a una llarga enumeració de característiques. Deixant de banda aquest fet, el millor consell que us podem donar és que espereu. Almenys uns mesos. Es tracta del principi d'una generació que, si hem de regir-nos per l'anterior, pot durar més de vuit anys. Al principi tot és nou, les companyies no saben com aprofitar el potencial de les consoles, el hardware i el software són nous i no estan massa provats ni polits. Tot, absolutament tot, es troba en bolquers. I si teniu una PS3 o una Xbox 360, encara les podreu esprémer a bon nivell i amb novetats almenys un o dos anys més.



Si tot i així us hi voleu animar, no us en penedireu: són dos magnífics productes amb dues grans companyies al darrere. Us hem deixat un grapat d'arguments per a què prengueu la decisió de forma mesurada. Però tingueu present que aquest només ha estat el primer combat d'una llarga disputa. I nosaltres serem aquí per presenciar-la. L'objectiu d'aquest article era enfrontar aquestes dues consoles de nova generació acabades d'aparèixer. Wii U és una bona consola que gaudeix d'una immerescuda mala fama (té menys potència que Xbox One i PS4, és cert, però té un catàleg de jocs espectacular i una política molt clara sobre el públic al qual va destinada). WiiU, però, va aparèixer fa més d'un any i ja se n'ha parlat molt a hores d'ara.El PC, en canvi, juga en una altra lliga. En una lliga superior, en pràcticament tot: potència, gràfics, flexibilitat, preu dels videojocs (més barats), modularitat, Steam, comunitat, controls i expansions (mods). L'únic que li manca al PC és, potser, la facilitat de què disposen les consoles per jugar i també el catàleg de novetats de consola, que sempre és superior (tot i que el catàleg total de PC és inacabable). Per jugar en PC cal gastar-se més diners en muntar l'equip, però s'amortitza ràpidament amb el preu dels videojocs. Però el món del PC segueix les seves pròpies regles i en cap cas el podem adscriure a cap generació en concret.Ens hem pres la llicència de plantejar aquesta comparativa com una espècie de combat, simplement per fer-ho més entretingut i donar-li una mica de vida a una llarga enumeració de característiques. Deixant de banda aquest fet, el millor. Almenys uns mesos. Es tracta del principi d'una generació que, si hem de regir-nos per l'anterior, pot durar més de vuit anys. Al principi tot és nou, les companyies no saben com aprofitar el potencial de les consoles, el hardware i el software són nous i no estan massa provats ni polits. Tot, absolutament tot, es troba en bolquers. I si teniu una PS3 o una Xbox 360, encara les podreu esprémer a bon nivell i amb novetats almenys un o dos anys més.Si tot i així us hi voleu animar, no us en penedireu: sónamb dues grans companyies al darrere. Us hem deixat un grapat d'arguments per a què prengueu la decisió de forma mesurada. Però tingueu present que aquest només ha estat el primer combat d'una llarga disputa. I nosaltres serem aquí per presenciar-la.

Alguna norma no escrita obliga a començar qualsevol anàlisi d'aquest tipus parlant de maquinari, les característiques tècniques de l'aparell. No és la nostra intenció trencar-la. Perquè és important el maquinari? Uns components més potents permetran als desenvolupadors oferir millors prestacions gràfiques, o dit de forma planera: el que es veurà per pantalla serà més realista. Això segons la teoria, ja que la potència bruta no sempre és sinònim de millors resultats: tot dependrà de la facilitat per programar amb la nova consola.Fins ara les dues màquines en les anteriors generacions havien disposat d'un maquinari radicalment diferent. Amb l'actual generació tot s'ha simplificat: les arquitectures de les dues consoles s'inclouen per fi dins la mateixa família a la qual pertanyen els PCs, la x86 , deixant de banda l'anterior arquitectura, la PowerPC (i que encara utilitza la Nintento Wii U). Per primera vegada tenim que. Això serà un punt a favor dels programadors, que en principi haurien de trobar més facilitats en programar per aquests sistemes i en desenvolupar videojocs multi-plataforma.Les dues consoles no només comparteixen una mateixa arquitectura, sinó que opten per la mateixa solució tecnològica: una APU Fusion d'AMD, que reuneix en un mateix xip la CPU i la GPU . Per entendre'ns, un mateix component reuneix el processador convencional i el gràfic. Aquesta fusió de les dues unitats de processament en millora l'eficiència energètica i simplifica la comunicació entre els dos processadors. Anem a veure'ls en detall:Ambdues disposen de vuit nuclis, però amb una petita diferència: la CPU de la XBox One funciona a 1.75GHz i la de la PS4 ho fa a 1.6GHz. Aquests números es refereixen a la velocitat del processador, tot i que major velocitat no implica millor rendiment. De fet, els processadors de les anteriors generacions, d'arquitectura PowerPC, funcionaven a 3.2GHz (el doble de ràpid). El que es perd en força bruta (de 3.2 a 1.75/1.6) es guanya en eficiència energètica. A més, al tenir vuit nuclis, el sistema operatiu de la consola pot executar en paral·lel fins a vuit processos. Tot i això, la potència de la CPU és de relativa importància en els videojocs, en comparació amb la GPU.En consoles, la GPU és força més important que la CPU, ja que és la que, i, per tant, és la que porta tot el pes d'execució d'un videojoc. La diferència amb l'anterior generació és abismal, i les GPUs actuals són infinitament més potents i eficients. Les dues consoles, novament, disposen de targetes gràfiques molt semblants a les dels ordinadors, amb petites modificacions.Així, la Xbox One incorpora una GPU Radeon HD 7790 i la PS4 una Radeon HD 7850. Novament, es tracta de solucions aportades pel mateix fabricant: AMD/ATI. La 7790 té 12 unitats de computació i la segona en té 18. Això es tradueix, en potència bruta, en 1.31 Teraflops per a la consola de Microsoft i 1.84 Teraflops per la de Sony. Elmesura del nombre d'operacions que pot realitzar una computadora per unitat de temps. Resumint:en rendiment gràfic.Els primers videojocs apareguts mostren major resolució en la PS4 que en la Xbox One. La resolució influeix en els punts d'informació que una imatge conté. A més punts, més nítida i realista serà la imatge. La PS4 ofereix d'entrada molts més videojocs que assoleixen els 1080p que la seva competidora. També sembla que els fotogrames per segon (fps) són superiors i més estables en la PS4, per regla general.Les dues consoles incorporen, però la consola de Sony marca la diferència amb una memòria més ràpida (GDDR5 per DDR3). Les dues incorporen ports USB 3.0 i un lectorcom a suport físic.L'aspecte extern, la carcassa, és un element important a tenir en compte. No només pel que fa a l'estètica, que pot tenir relativa importància, sinó l'espai que ocuparà el dispositiu. En consoles, la mida importa, però no sempre més gran és millor.Hi ha una diferència molt apreciable a primera vista: la. El seu disseny és discret, fins i tot auster. És, fent honor més que mai al seu nom, una caixa. Però sense cap ornament ni concessió a l'estètica. D'alguna manera recorda els vells aparells VHS. La font d'alimentació és bastant aparatosa, i si li instalem Kinect a sobre el conjunt assoleix unes dimensions considerables.PS4, en canvi, és més petita, i té un disseny més compacte i original, sense arribar a cap extrem destacable. Una suau llum blanca brilla a la part superior. No arriba a la qualitat de materials de la primera PS3, però és, honestament, i cenyint-nos únicament a criteris estètics, més agradable que la Xbox.Comparativa de dimensions de les actuals consoles amb les de l'anterior generació Foto: UbergizmoLa interfície es l'entorn gràfic que ens trobarem a l'accedir a la consola, en navegar per les seves opcions, en el dia a dia amb l'aparell. És un altre punt molt important, tant en disseny com en funcionalitats.Pel que fa a la Xbox, el primer que destaca és la seva semblança amb Windows 8. Efectivament, és un esforç que els de Redmond han assumit amb totes les conseqüències. Sembla una versió modificada de Metro : quadrats grans i petits per tot arreu, colors bàsics i plans, en un sistema de rajoles que, agradi o no, ja comença a resultar molt familiar. El sistema és capaç de mostrar molta informació i de forma molt ben organitzada. Microsoft vol donar a la seva consola un marcat caràcter multimèdia, i ho notem arreu. Tot i això, de moment, les aplicacions per treure profit a aquest fet al nostre país són escasses.Microsoft permet personalitzar el sistema en funció de l'usuari amb què ens connectem. També és capaç de trigar 20 segons des de mode stand by fins que estem jugant. Ens pot validar automàticament dins el sistema detectant el rostre o l'estructura corporal mitjançant Kinect i a través d'aquest perifèric podem controlar pràcticament tot el que vulguem sense utilitzar el comandament, amb la veu.PS4 en canvi opta per un minimalisme molt afavoridor i funcional. Amb un únic i clar objectiu: es tracta d'una màquina per jugar. Les opcions són mínimes, els menús clars. La facilitat d'ús que desprèn la interfície és encomiable, però es queda curt i es troben a faltar més opcions de personalització que fins i tot trobàvem en la PS3, com utilitzar un fons de pantalla al menú principal.El pad és el comandament que utilitzem per interaccionar amb la consola i per jugar. És un factor de primer ordre a l'hora de valorar una consola o una altra. Un bon comandament eleva l'experiència d'usuari, fa més còmode el joc, més senzilla la navegació i menys cansat el seu ús continuat. Així doncs, el bon pad ha de reunir un bon disseny i una bona ergonomia amb una adequada resistència i qualitat de materials. És un fet acceptat que el pad de la Xbox 360 és un dels millors comandaments de la història. Hauran pogut repetir l'èxit amb la nova Xbox?Bones notícies:les seves prestacions i corregit els seus punts febles. Pel que fa a la Xbox ha millorat la creueta, un dels seus punts més fluixos en l'anterior generació i que el feia menys adequat per videojocs de plataformes i lluita. Els gatells de la part superior incorporen vibració i resistència, aspecte que s'aprofitarà enormement en jocs de conducció com Forza 5, però els superiors es troben situats molt amunt, obligant a adoptar una posició no massa natural.El comandament de la PS3 no destacava en els dos sticks analògics, i en la PS4 han millorat notablement. És més gruixut per facilitar agafar-lo amb una mà, i els sticks tenen més resistència i estan més separats. Afegeix una curiosa superfície tàctil que ja veurem com utilitzen els videojocs (a Killzone ja ho fan amb bon resultat), un petit altaveu i connector d'auriculars. Per contra, té una llum led blava absolutament inútil (bé, serveix per gastar bateria). L'autonomia del comandament (funcionen amb bateria interna recarregable) és minsa: de 6 a 8 hores, per 30 hores del de la Xbox.L'increment de l'espai que ocupen els videojocs, degut principalment a l'augment de resolució de textures i gràfics i el gran nombre de cinemàtiques, ha posat sobre la taula el perill que suposa tanta transferència per la salut dels lectors de discs. Així, de mica en mica els desenvolupadors han anat optant per un concepte habitual en el món del PC però no tant en el de les consoles: la instal·lació al disc dur.La consola de Sony en aquest aspecte guanya per golejada: és sorprenent la rapidesa amb la qual un videojoc arranca un cop introduït. No se sap exactament com ho han aconseguit, però mentre la Xbox One pot trigar 5 o 10 minuts en deixar-nos entrar en un joc per primera vegada, els de PS4 s'inicien en alguns casos en menys d'un minut. Sembla que la clau està en què el joc no està completament instal·lat en el moment en què comença i en la rapidesa més gran del lector Blu-Ray de la PS4.El joc en línia, per Internet, contra oponents humans, és un dels apartats més interessants que pot oferir un videojoc. Si està ben implementat, permet elevar l'experiència d'usuari fins a límits insospitats i augmentar exponencialment les hores d'entreteniment que un videojoc ofereix. Amb la PS3 podíem jugar online de franc. Però això s'ha acabat.Xbox ofereix el sistema Live Gold i PS4 el Plus . Són dos termes per anomenar uns serveis que inclouen el joc en línia, a banda d'altres funcionalitats, i que obliguen a passar per caixa: els dos costen. Hi ha descomptes per adquirir 3 mesos, un any, etc.Live Gold, de Microsoft, troba en elel seu millor aliat. El sistema ens permet guardar les partides a la xarxa i ofereix la garantia de què els jocs disposin de servidors dedicats (servidors destinats a allotjar únicament partides al videojoc en qüestió). Les partides s'allotjaran al núvol, i així tots els jugadors tindran les mateixes oportunitats (abans l'amfitrió tenia avantatge). El fet és que en els primer videojocs l'apartat online a Xbox exhibeix una fortalesa i estabilitat molt destacables, especialment tenint en compte que tot just acaba de començar.Plus, de PS4, no ofereix la garantia de servidors dedicats, però exhibeix altres bones raons: al contractar Plus, obtindremde bona qualitat, sense restriccions mentre paguem el servei. Plus també oferirà accés anticipat a demostracions i versions prèvies de molts videojocs, en el que és un nou punt a favor del servei de Sony., com en el PC. Sí que és cert que al contractar el servei obtenim un joc online de qualitat, sòlid i estable, amb afegits i contrapartides a tenir molt en compte. Però això no treu que, per jugar per Internet, part essencial de molts videojocs, haurem de pagar sí o sí (a banda del preu del videojoc, que ronda els 60-70€ de sortida).