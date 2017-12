Adéu al Winamp

Aquesta notícia es va publicar originalment el 22/11/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Winamp tancarà el 20 de desembre

Winamp, el reproductor de música gratuït més popular durant l'inici de l'era dels MP3, cap a finals dels 90, deixarà d'estar disponible el proper 20 de desembre, segons un comunicat de l'empresa que n'és propietària, AOL.L'anunci no ha sorprès gaire, ja que des de l'adquisició del reproductor per part d'AOL a la companyia que el va crear, Nullsoft, Winamp va començar a perdre usuaris en favor d'altres opcions com iTunes o el mateix reproductor de Windows. Des de Nullsoft s'havia criticat algun cop AOL per deixar escapar l'oportunitat, ja que tot i haver tret una versió per Android el 2010, les notícies eren escasses i les novetats no aportaven millores que el deixéssin en una situació privilegiada, com quan va aparèixer, que tenia més funcionalitats i rendiment que les seves alternatives.Així, els qui el vam fer servir per escoltar música -amb o sense plantilles modificades, havent utilitzat alguna extensió,...- veurem desaparèixer un altre dels "indispensables" fa només uns anys. Ara, a la majoria no ens afectarà, ja que cada cop l'utilitzava menys gent. I si cal buscar-li un substitut, hi ha moltíssimes opcions: des dels coneguts iTunes o Spotify fins a opcions com VLC.En les darreres hores, alguns rumors apunten que Microsoft podria haver-se interessat en l'adquisició de Winamp i Shoutcast, de manera que l'anunci d'AOL podria canviar. De totes maneres, Microsoft no ha volgut parlar-ne i, per tant, pot ser que s'estigui negociant però no hi ha cap seguretat que pugui continuar.