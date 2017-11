Tauletes: guia completa de compra

Aquesta notícia es va publicar originalment el 23/11/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

A favor:



- Innovació: és el sistema operatiu que presenta més innovacions.

- Integració amb l'ecosistema Google: si us agrada Google, Android és el vostre sistema operatiu. La integració amb GMail, Google Drive, Calendars, Maps, Google+, ... és perfecta.

- Llibertat: permet realitzar més modificacions que cap altre sistema operatiu. Si us agrada remenar, Android és per vosaltres.

- Personalització: És el que admet més opcions de personalització de l'aspecte i funcionament del sistema operatiu.

- Preu: El rang de preus dels dispositius Android és molt més assequible (es poden trobar terminals des de menys de 100 euros, i un Nexus 7 de la mateixa Google costa 229€)

En contra:



- Dispersió: hi ha milers de models de tauletes i smartphones que porten Android. Això vol dir que l'experiència d'usuari pot variar dràsticament d'un model a l'altre, amb el mateix sistema operatiu, i que la optimització tampoc pot ser la mateixa que si hi haguèssin pocs dispositius.

- Estabilitat: Android és un sistema menys estable i fluïd que iOS, sobretot en models menys potents, tot i que Google treballa centrat en millorar aquest aspecte. En tauletes de gamma baixa l'experiència es resenteix notablement.

- Suport: com que les actualitzacions han de passar primer pel fabricant i per l'operadora, aquestes arriben amb comptagotes a l'usuari. Moltes tauletes no es poden actualitzar. El suport directe dels fabricants sovint no és massa bo.

A favor:



- Experiència d'usuari: està molt cuidada, el sistema és molt fluid i estable, i està perfectament optimitzat pels dispositius, comptats, en què es pot executar. Apple cuida molt els petits detalls i això es nota en el dia a dia amb la tauleta.

- Aplicacions: iOS compta amb la quantitat més gran d'aplicacions per al seu sistema operatiu (més d'un milió). La seva AppStore és, en general, més àmplia i millor organitzada que la d'Android, sobretot perquè Apple revisa les aplicacions abans de la seva publicació.

- Integració amb el sistema Apple: si ets un usuari d'Apple, la integració amb tot el seu ecosistema et satisfarà (iCloud, Notes, Calendaris, Safari...)

- Suport: el suport d'Apple en forma d'actualitzacions és senzill, amb més garanties que en el cas d'Android i adaptat a cada dispositiu.

En contra



- Preu: els productes Apple són en gairebé tots els casos més cars que la competència. La tauleta més barata d'Apple, el nou iPad Mini retina, val 289€.

- Lliberat: és un sistema tancat, amb tot el que això comporta. Si Apple no vol que fem una cosa, no la podrem fer. Té poques possibilitats de personalització. Això és un punt a favor, però, en usuaris poc avançats o que no es vulguin complicar massa la vida. Hi ha possibilitats de personalització però requereixen, entre d'altres, perdre la garantia i normalment l'experiència d'usuari es veu afectada.

Cal mencionar en aquest punt els dispositius Surface de la mateixa Microsoft, dels que hi ha 2 línies, la RT i la Pro. La Pro es d'una línia superior, per preu i prestacions, que entra plenament dins la categoria dels ordinadors portàtils, però la RT ofereix unes prestacions molt bones a preu de tauleta que, en molts aspectes, reuneixen les bondats dels ordinadors portàtils amb la lleugeresa i portabilitat de les tauletes.

A favor:



- Sistema operatiu molt estable.

- Senzill d'utilitzar i molt intuïtiu.

- Gran integració amb totes les eines de Microsoft, Office, Skydrive, i la resta d'equips amb Windows 8.

- Windows RT s'acosta en molts aspectes a un sistema operatiu d'escriptori, amb tota la versatilitat que això comporta.

En contra



- Encara hi ha poques aplicacions per a Windows Phone / RT, especialment comparat amb Android o iOS.

- Requereix un maquinari potent per moure's amb solvència.

- És un sistema tancat i admet poca personalització.

- Poques tauletes l'implementen.

A ningú li haurà passat desapercebut el gran creixement del mercat de les tauletes electròniques durant els darrers anys. Si bé ja existien abans, fou a partir de l'aparició del primer iPad, l'any 2010, que van assolir certa notorietat. Al principi, aquests dispositius es trobaven en terra de ningú, entre els portàtils i els smartphones, i eren vistos amb recel per molts incrèduls (incloent-hi qui signa aquest article) que no acabaven de veure'n-hi ni la necessitat ni la utilitat.A les tauletes només els han fet falta un parell d'anys per esvair tots els dubtes sobre la seva solvència. El seu èxit ha vingut, precisament, del factor que més es temia que les enfonsés: el fet de trobar-se a mig camí entre mòbils i ordinadors. Així, ofereixen la portabilitat i facilitat d'ús dels dispositius més petits amb la potència i versatilitat dels ordinadors. L'esforç dels fabricants i el consumisme desaforat que impera a la nostra societat han fet la resta. Ara, ocupen grans espais dins les superfícies comercials, les seves ventes superen de llarg les dels portàtils i són un dels gadgets més apreciats tant per consumidors casuals com per professionals.En aquesta guia intentarem oferir-vos una visió general del producte, mostrar-vos les característiques més interessants, comparar les seves prestacions i aconsellar-vos sobre la seva compra. No aprofundirem en cap tema en particular i oferirem arguments generals, per no allargar-nos massa, però incloent vincles a informació addicional per si voleu aprofundir en algun particular.Comencem, doncs, pel principi de tot.Una tauleta (de tablet en anglès) és un ordinador portàtil de mida més gran que un telèfon intel·ligent però menor que un ordinador portàtil. Integra una pantalla tàctil amb la qual s'interactua amb els dits o amb un llapis òptic. No té ratolí ni teclat físic, substituint aquest darrer per un teclat virtual i adaptant tota la interfície a la interacció gestual.Una tauleta està orientada bàsicament al. La seva interfície tàctil i la seva gran pantalla la fan molt recomanable per:- Navegar per internet- Llegir llibres electrònics- Consultar el correu- Consultar i publicar a les xarxes socials- Prendre notes- Elaborar documents i presentacions senzills- Veure vídeos i material multimèdia- Utilitzar aplicacions i videojocs senzills- Fer altres feines que requereixin portabilitatDisposen d'aplicacions específiques que, un cop instal·lades a la tauleta, realitzen una gran varietat de tasques. Pràcticament hi ha aplicacions per a qualsevol cosa (igual que amb els ordinadors). També hi podem crear continguts, tot i que no arriben en molts casos al nivell de productivitat que podem obtenir amb un ordinador convencional. Això és degut tant a la mida de la pantalla com a les possibilitats d'interacció tàctil com a la potència més gran dels ordinadors.Cal dir que el principal valor que caracteritza una tauleta és la. No és necessari tenir coneixements informàtics per usar-ne una. És un article pensat per al gran públic, sigui quin sigui el model que comprem. Les tasques senzilles, per norma general, es fan de forma més ràpida, còmoda i fàcil que en altres dispositius.Per a tota la resta: si sou un usuari casual, una tauleta us pot oferir tot el que vulgueu. Si necessiteu un aparell per treball més, tot i que pot ser un bon complement per un ordinador. Però, de moment, hi ha tasques que només es poden realitzar amb un ordinador convencional, o bé, si les fem amb una tauleta, obtenim una baixa productivitat:- Programació- Retoc fotogràfic en condicions- Edició de vídeo- Videojocs (les tauletes disposen de videojocs però són més senzills que els videojocs de consola o d'ordinador)- Disseny, renderització i en general qualsevol àrea professional que requereixi una gran potència de càlcul.- Realitzar-hi, cosa que no passa en un ordinador.- Tasques que requereixin un teclat físic, llapis òptic, ratolí o tauleta digitalitzadora poden resultar complicades en una tauleta.La potència d'una tauleta no es pot comparar en cap cas a la d'un portàtil, tot i que és suficient per tasques lleugeres del dia a dia que no siguin les esmentades en aquest apartat. En aquest aspecte, però, les tauletes cada cop s'acosten més als seus germans grans, els portàtils.Entenem per tauleta qualsevol dispositiu amb les característiques citades que disposi d'unapolzades. Per sota queden els smartphones (tot i que sovint s'introdueix una categoria anomenada "phablet", d'ajuntar els termes "phone" i "tablet", que comprendria el segment d'entre 5 i 7 polzades, i que vindrien a ser telèfons intel·ligents grans o tauletes petites). Per sobre ja trobem els portàtils, amb pantalles amb diagonals més grans i diferents prestacions.Pel que fa a la conveniència de la mida, depèn de l'ús que hi vulguem donar. Podem encabir les tauletes en dos grups principals:: Els models dei lleugeresa que no poden igualar les tauletes de dimensions més grans. En pes i dimensions són adequades per treure a qualsevol lloc, portar amb més comoditat en una bossa o en una butxaca gran. A més, són molt còmodes d'aguantar amb una sola mà, i el seu preu és més barat.: Els models deofereixen una pantalla amb més espai, fet pel qual ofereixen unai una majorde lectura. També, en general, ofereixen unes prestacions una mica superiors a les tauletes petites, però pesen més i normalment requereixen que se les aguanti amb les dues mans. A banda, són més incòmodes de transportar o encabir en bosses i són més cares que les de mida inferior.El sistema operatiu , dit de forma ràpida i entenedora, és el programari que controla el funcionament d'un ordinador. Les tauletes, que són a tots els efectes ordinadors, no en són una excepció. Tots coneixeu o heu sentit parlar del Windows. Windows és un sistema operatiu per a ordinadors d'escriptori i portàtils. Les tauletes, en canvi,, queque els dels ordinadors convencionals. Així, tot aquest apartat de sistemes operatius es pot aplicar també als smartphones. No és el cas dels sistemes operatius de Microsoft, que està realitzant esforços per dur un sistema operatiu d'ordinador a les seves tauletes. Això està generant moltes queixes per usuaris dels dos dispositius, que el veuen limitat en ordinadors, i complicat en tauletes.Ela l'hora de comprar la nostra tauleta, ja que definirà directament l'experiència d'usuari que hi tindrem. Així, les aplicacions que hi podrem instal·lar, l'aspecte de les pantalles i menús o les diverses funcionalitats poden variar totalment depenent del sistema operatiu que tingui preinstal·lat.El sistema operatiu, per regla general, no es pot canviar. Si escollim una tauleta amb un sistema operatiu determinat, ens hi haurem de conformar. El que sí que podrem, probablement, és actualitzar-lo, però no canviar-lo. Així doncs, cal pensar abans quin s'ajusta més a les nostres necessitats. Els dos principals, Android i iOS, cobreixen el 93% del mercat. Si voleu una aposta segura, opteu per un dels dos:És el sistema operatiu de Google , el més utilitzat i el que més creixement ha experimentat en els darrers anys. Es basa en una versió modificada de Linux . Gran part del sistema operatiu és de codi obert, cosa que vol dir que qualsevol el pot veure, modificar i programar-hi les seves aplicacions o afegits. L'actual versió és la 4.4, anomenada KitKat Hi ha centenars de models de tauletes diferents amb Android. Això significa que, en comprar un dispositiu Android, cal mirar bé les seves especificacions tècniques, ja que si no són bones l'experiència d'usuari pot ser molt negativa. Al contrari, si adquirim una tauleta Android amb un maquinari molt potent, el sistema operatiu funcionarà molt més fluïd. Google disposa de dispositius propis, com el Nexus 7 o el Nexus 10 , que asseguren una bona experiència d'usuari i una relació qualitat-preu excel·lent, però hi ha un gran número de fabricants (Samsung, Asus, Sony, Acer, Huawei, LG, HTC, Motorola...) que ofereixen les seves pròpies tauletes basades en Android.És el sistema operatiu d'Apple . Al contrari que Android, només es pot instal·lar a dispositius d'Apple -en cada versió la companyia defineix quins s'actualitzen i quins queden enrere-, i és un sistema operatiu tancat i que Apple controla de forma estricta. L'actual versió és iOS 7.Amb iOS no depenem tant de les especificacions tècniques. Actualment hi ha al mercat 3 tauletes amb IOS: l'iPad Air, l'iPad Mini i l'iPad 2 . En haver-hi tan pocs models, podem estar segurs que el sistema operatiu hi estarà ben optimitzat.És el sistema operatiu de Microsoft i, tot i que està en tercer lloc en nombre d'usuaris, es troba molt lluny dels dos primers. Poques tauletes el porten instal·lat, però Microsoft aposta de forma decidida pel seu sistema operatiu i només el temps dirà on acaba tot plegat. La diferència entre Windows Phone Windows RT és que el primer està més encarat a mòbils mentre que el segon ho està més a tauletes i petits portàtils, tot i que sovint s'entrecreuen.Tot i que es tracta bàsicament d'un Android modificat, el sistema operatiu d'Amazon segueix un camí a part, ja que és un sistema tancat. La darrera versió és la 3.0 (Mojito). Només permet accedir a contingut d'Amazon, i només el porten instal·lat els seus dispositius Kindle. Tot i això, si us agrada l'ecosistema Amazon, aquest és el vostre dispositiu, especialment si us sou aficionats a la lectura. Amazon disposa, de llarg, del catàleg més ampli en llibres electrònics. En aquest cas, trobarem preus de partida molt interessants, com els 139€ del Kindle Fire HD No cal ser un expert en hardware per comprar una tauleta, però sí és aconsellable tenir-ne algunes indicacions per poder ajustar l'adquisició a les nostres necessitats.El hardware o maquinari són els components físics de la tauleta i condicionaran en gran mesura l'experiència d'usuari que ens oferirà l'aparell: la fluïdesa del sistema, la velocitat de càrrega de les aplicacions, la velocitat amb què obrim o tanquem la tauleta, la quantitat d'informació que hi poguem guardar, tot això depèn del maquinari.Aquest fet en un sistema operatiu Android és encara més important: en una tauleta Android de 100€ el sistema operatiu anirà excessivament lent i l'experiència d'usuari pot arribar a ser frustrant. Si som conscients d'aquest fet podem arribar a fer-hi moltes coses, però sempre tenint en compte que hi haurà unes limitacions molt importants de fluidesa. Podem navegar i llegir el correu perfectament amb un dispositiu Android de 100€, però amb calma i sense presses. Amb iOS no trobarem cap tauleta d'aquest preu.Les especificacions més importants a tenir en compte són:La pantalla és un dels elements més importants que hem de valorar a l'hora de comprar una tauleta. Al cap i a la fi, l'estarem utilitzant el 100% del temps que passem amb la mateixa. Ja hem parlat de mides, però un altre element important és la resolució de pantalla. També cal tenir en compte que, a una pantalla més gran, més recursos de la resta de maquinari serà aconsellable tenir.La resolució és la quantitat de punts d'imatge que pot mostrar un dispositiu. Com més gran sigui la resolució en el mateix espai, més petits seran els punts i més nítida serà la imatge que veurem. Les resolucions més baixes són actualment de 800x480 (la més baixa i menys recomanable). A partir de la resolució FullHD (1920x1080) estaríem ja en paràmetres acceptables en la mitjana del mercat. Hi ha una altra mesura molt semblant que fa referència a la. Es mesura en dpi o ppp (punts per polzada), i és recomanable que sigui de 200 o més.De la pantalla, també cal tenir en compte el nombre de punts tàctils, que són importants a l'hora de fer gestos amb els dits sobre la pantalla. Quants més punts hi hagi, millor, tenint en compte que ens n'interessaran com a mínim 5. A més, la pantalla ha de ser millor de tipus capacitiva, no resistiva. Això és perquè les capacitives detecten la calor, i les resistives la pressió, de manera que la resposta serà millor en el primer cas.Un altre punt important és la capacitat que tindrà el dispositiu per guardar aplicacions, vídeos, fotos i documents. En general, com més capacitat millor, però com més en tingui més cara serà la tauleta. Amb menys capacitat dependrem més d'Internet i el núvol per emmagatzemar els arxius. Les capacitats van de 8GB a 128GB. 8GB és un mínim molt baix i poc recomanable si tenim fotografies o vídeos; 16GB és poc però suficient si no hi guardarem massa cosa i només navegarem o utilitarem eines per desar-ho a Internet com iCloud o Dropbox. 32GB és ara per ara la xifra perfecta que obté el millor compromís entre preu i capacitat, mentre les de 64Gb i 128GB són les que heu d'escollir si voleu guardar molt material a la tauleta, com pel·lícules, sèries de televisió, fotos, música, o instal·lar-hi moltes aplicacions i dur tot aquest material amb nosaltres.Cal tenir en compte la possibilitat que tenen alguns models d'ampliar la capacitat mitjançant targetes MicroSD. No és imprescindible, però si en té, ens oferirà la possibilitat d'ampliar un element que, en cas contrari, ens pot limitar l'ús de la tauleta. De totes maneres, les targetes SD han de ser de bona qualitat perquè en alguns casos poden donar-nos sorpreses: l'ús continuat per part d'aplicacions o fins i tot el sistema operatiu en alguns casos pot arribar a fer que, en determinats moments perdem la informació que hi teníem, de manera que hem de fer, sempre, còpies de seguretat.Aquests components ajudaran a fer que el sistema vagi més fluïd, però no sempre podrem conèixer aquestes xifres. Si les podem saber, val a dir que el mínim de RAM recomanable és d'1GB. De processadors n'hi ha tants que n'hi hauria per fer un article complet: els més potents ara mateix són els Qualcomm Snapdragon 800, els Nvidia Tegra 4 i els A7 d'Apple, però evolucionen constantment.Si farem servir la tauleta lluny d'un endoll, aquest és un factor clau. Cal mirar l'autonomia que ofereix l'aparell, el nombre d'hores que pot estar sense carregar la bateria. Unes xifres raonables són les que superen les 6 hores fent-ne un ús normal, perfectes si assoleixen les 8 (una jornada normal de feina). En alguns terminals, sobretot en el cas d'Android, es mesura la capacitat de la bateria en mAh. Un valor de 2.500 mAh i superior comença a ser acceptable, tot i que dependrà en gran part de la mida de la pantalla -com més gran més bateria necessita, les de 4,7 polzades que funcionen millor tenen bateries a partir de 3.000 mAh- i de l'ús que en fem: no sempre, ni amb totes les companyies, es compleixen les previsions d'hores d'ús.Pot ser de dos tipus: Només sense fils (wifi) o sense fils amb connectivitat mòbil (3G, 4G, LTE). Si l'hem de fer servir fora de casa o en llocs on no hi hagi xarxes sense fils disponible, ens pot interessar adquirir un model amb connectivitat 3G/4G. Aquests models són més cars però a canvi ofereixen la opció d'estar sempre connectats, instal·lant-hi una targeta SIM i contractant una tarifa de dades a qualsevol operador de telefonia.Per molt bo que sigui el sistema operatiu el maquinari de la tauleta, no serveixen pràcticament per fer res sense les aplicacions.. Tot i que els sistemes operatius en porten algunes d'instal·lades prèviament, aviat se'ns quedaran curtes. Per sort, tant Android com iOS disposen de dos espais on podem adquirir-ne. Es tracta de l'AppStore, en al cas d'Apple, o la Play Store, en el cas de Google. Tot i això, en el cas de Google a la mateixa Play Store hi ha aplicacions que serveixen pel mateix: per fer de "botigues alternatives d'aplicacions" on hi podem trobar altres categoritzacions o propostes.Hi podrem trobar, literalment, de tot, degudament categoritzat. És el lloc on els desenvolupadors deixen les seves creacions i el públic busca, prova i compra -o descarrega gratuïtament- allò que li interessa. No totes les aplicacions són de pagament, n'hi ha de franc i de molt bona qualitat. En aquest apartat hem de donar la victòria a la plataforma d'Apple, que és la que compta amb més aplicacions funcionals al seu establiment (més d'un milió), malgrat que en xifres totals Google Play pugui tenir-ne més, però algunes d'elles són únicament un mètode de visualització d'una pàgina web ja existent -i que es pot visitar en un navegador. Però més que en la quantitat, ens fixarem en la qualitat. A la Play Store de Google encara s'hi poden trobar moltes aplicacions inútils o de baixa qualitat, mentre que a la d'Apple, gràcies al control de ferro que els de Cupertino hi exerceixen, la qualitat sol ser més alta.Les tauletes són magnífics productes que, si no heu provat, us sorprendran. Si sabeu exactament què els podeu demanar i què no, hi establireu una relació molt satisfactòria. Deixareu d'utilitzar l'ordinador per a segons quines tasques que us resultaran molt més gratificants en una tauleta. També deixareu descansar més el mòbil que, amb la seva petita pantalla, resulta incòmode en moltes situacions. Tampoc fareu res que no féssiu abans, tot i que canviarà força la forma com ho fèieu.Si us decidiu a comprar-ne una, feu-ho coneixedors de què en tot cas obtindreu el que pagueu. No hi ha «duros a quatre pessetes». Hi ha tauletes per totes les butxaques, però l'experiència no és la mateixa. Si us ho podeu permetre, intenteu obviar les més barates i optar per les que arriben, almenys, als 200€. Notareu la diferència. Les millors tauletes en relació qualitat-preu són les Nexus de Google, però un iPad Mini és bona opció si us voleu introduir en l'univers Apple/iOS.Un darrer consell. Provar la tauleta 5 o 10 minuts en un establiment serveix de ben poc. Si us decidiu a comprar-ne una, feu-ho en un establiment que ofereixial comprador de mínim una setmana, i si pot ser dues. Durant aquest temps podeu retornar l'article i l'establiment acceptarà el retorn i farà la devolució sense posar-vos-hi problemes, si l'aparell està en un estat acceptable. És l'opció definitiva que ens pot permetre provar la tauleta durant el dia a dia i veure si, efectivament, s'ajusta a les nostres necessitats. I si no ho fa, sabreu almenys que la podeu retornar sense cap problema i ja haureu pogut acotar més les vostres necessitats personals.