L'estratègia global de Google

Aquesta notícia es va publicar originalment el 19/11/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Google vol saber-ho tot sobre nosaltres, bàsicament per ajudar-nos. I potser també perquè així li és més fàcil saber què ens pot vendre. Així ho està demostrant amb les darreres novetats i actualitzacions, moltes d'elles centrades específicament en aquest àmbit.

De fet, en un moment en què el cercador té el domini d'ús en ordinadors, i Google Chrome és un dels navegadors més populars, és l'hora de recuperar els terminals Android. I la manera de fer-ho és a través de Google+, entre d'altres. Les novetats -incloses a la darrera versió del sistema operatiu mòbil- van arribant a poc a poc a versions anteriors: l'aplicació Hangouts ja incorpora els SMS, Google+ duu una aplicació de fotos per substituïr l'àlbum que porti el terminal... tot això, entre les personalitzacions d'operadora i fabricant, que en alguns casos queden en segon pla, ja que no solen actualitzar-se sovint.

I, evidentment, hi ha Google Now. L'assistent personal en forma de cerca i targetes. Podríem buscar-li semblances amb Siri, però la recerca -i el temps que fa que Google treballa per entendre cerques- sembla més clara en el cas d'Android, ja que combina l'ús per veu amb cerques escrites. I, per si fos poc, s'integra completament amb GMail, entenent alguns correus electrònics, com els d'avisos de vols o compres en línia i enviaments, per poder-nos concentrar tota aquesta informació amb d'altres: aniversaris d'amics a Google+, possibilitat de guiar-nos amb el GPS per tornar a casa des d'on estem amb un sol toc a la pantalla, avisos sobre resultats esportius o accions i, darrerament, també amb notificacions de canvis en webs que Google creu que seguim -o que nosaltres li diem-. Tot això, sumat a la possibilitat d'avançar-se per saber què intentem cercar quan només hem escrit un parell de lletres i, sobretot, la possibilitat de veure publicitat centrada en els nostres interessos.

Tot això, ben pensat, potser fa una mica de por. Por perquè no sabem qui té accés a aquesta informació sobre nosaltres. Però no ens enganyem: segurament, la majoria de dades serien molt fàcils de trobar -veient grups on estem a Facebook, espiant converses de Whatsapp en xarxes sense fils malicioses, o seguint-nos amb els mètodes tradicionals. Potser és per aquesta por, però, que Google ara ha anunciat que ha acabat el procés de migració a claus RSA de 2048 bits en els seus certificats SSL, de manera que les dades que es transmeten estan encriptades amb claus més difícils de trobar i, per tant, es mouen en un entorn més segur. Això no farà que les dades siguin completament secretes -perquè una ordre judicial encara les pot sol·licitar-, però potser els cràckers o la NSA necessitaran xarxes d'ordinadors més potents per poder espiar, si Google no col·labora en aquest sentit.

De totes maneres, potser el cert és que estem assistint a la construcció del futur de la tecnologia. Una tecnologia "intel·ligent", que s'adapti al què necessitem i que pugui avançar-s'hi. Que ens ajudi a arribar a temps, a no oblidar-nos de detalls i a tenir-ho tot a mà, sigui a la butxaca, al braç o en unes ulleres. Al final, però, qui mana, com sempre, és el consumidor. Si ens agrada o no ho haurem de decidir nosaltres, a mesura que veiem propostes. I tot i que hem de tenir respecte, tampoc fa falta tenir-li por: al cap i a la fi, som nosaltres els qui decidim quines dades els cedim. Només hem d'acostumar-nos a llegir les condicions d'ús de les eines i a utilitzar les opcions de privacitat. En cas contrari, la culpa és tant nostra com seva, sinó més. Per molt que ens faci enfadar.