El món, en directe: guia per estar sempre informats

Internet va néixer com una xarxa d'intercanvi d'informació militar i va evolucionar en una eina molt més pedagògica i de divulgació durant els seus primers anys, ja que el seu accés estava limitat, entre d'altres, a centres docents i universitats perquè no hi havia infraestructures per connexions de particulars. Més endavant, però, l'ús es va capgirar ràpidament, creixent l'ús únicament comunicatiu (el correu electrònic, xats...) que ha acabat convertint-se en les xarxes socials.

Però a Internet encara hi ha molta gent que busca informació, i molts recursos per trobar-la. En molts casos, la majoria de la gent no se n'adona fins que ho necessita realment, o hi ha informacions concretes que ens interessen i podem veure ràpidament. No només sobre temes enciclopèdics, també informatius, com en cas d'incendis o altres successos o esdeveniments que podem seguir en temps real.

Twitter: Seguiment d'actes o successos en directe





Exemple de cerca a Twitter pel hashtag #IFViloprou Cada cop més, els mitjans utilitzen les xarxes socials, en especial Twitter perquè facilita molt el seguiment per part de molts usuaris. Aquests usuaris, a més, hi troben no només la informació de mitjans sinó també la de gent que hi assisteix o ho pot veure i hi envia missatges i fotografies o vídeos. I amb una eina tant fàcil com una cerca, i l'ús d'etiquetes o hashtags.

La cerca de Twitter , però, no es limita a etiquetes, paraules o usuaris. Podem fer cerques per proximitat d'una ubicació, per exemple, de manera que filtrem la informació i perdem part del "soroll" que podrien fer usuaris parlant de temes semblants o amb una etiqueta coincident. També podem veure fàcilment la informació publicada més popular, així com la de tots els usuaris o els qui seguim.

Cerques per seguiment a Google





Les eines de cerca de Google són imprescindibles per afinar els resultats Google durant un temps mostrava resultats de Twitter a les cerques, fins que l'arribada de Google+ ho va substituïr. Malgrat que no sigui el mateix, podem aprofitar altres opcions que ens aportaran informació més ampliada, al veure resultats de pàgines web i no de missatges de 140 caràcters. Això, però, també farà que la informació tardi més en publicar-se, i que n'hi hagi menys quantitat.

Al cercar a Google, podrem veure l'opció d'Eines de cerca, que ens permetrà limitar la nostra cerca a un país, ciutat, idioma o tipus de resultat, a més de donar-nos l'opció de veure els resultats de les últimes hores, dies o setmanes ordenats per rellevància o per data. Aquesta darrera opció sol ser la menys acurada, ja que s'ordenen els resultats que podrien coincidir per data de publicació, i els que coincideixen més podrien quedar en posicions més allunyades.

Instagram: gats, núvols i actualitat







El principal inconvenient d'Instagram és que, en la seva versió web, no ofereix l'opció de cercar fotografies, tot i que si que es pot fer des de les aplicacions per mòbil i tauleta. De totes maneres, la seva API permet que programadors aliens a la companyia desenvolupin eines per fer-ho, com



YouTube: actualitat en vídeo Instagram és una xarxa social on només s'hi poden publicar fotografies, i únicament a través d'un mòbil o tauleta. Aquest concepte tant concret va convertir-lo en un referent, i Facebook va pagar mil milions de dòlars per comprar-lo. En aquesta xarxa social s'hi poden trobar, com es sol dir en broma, sobretot imatges de gats i núvols -i, en part, és cert: n'hi ha moltes-, però també imatges d'esdeveniments o successos des del mateix terreny. El fet que es puguin aplicar filtres a les imatges que en dissimulin els aspectes negatius sol contribuir a que se'n publiquin més.El principal inconvenient d'Instagram és que, en la seva versió web, no ofereix l'opció de cercar fotografies, tot i que si que es pot fer des de les aplicacions per mòbil i tauleta. De totes maneres, la seva API permet que programadors aliens a la companyia desenvolupin eines per fer-ho, com SearchInstagram





Exemple de cerca per Youtube amb els filtres activats La popularització de Twitter com a eina de seguiment va tenir com a element determinant els telèfons mòbils. Actualment, amb dispositius que graven vídeo a alta resolució sense massa complicacions, també disposem de moltes eines per publicar-los directament si la cobertura i la connexió ens ho permeten. Això, sumat també a etiquetes i cerques, han convertit YouTube en un cercador molt popular, que també ens ofereix un gran número de filtres (per moment de publicació, durada del vídeo, qualitat...) amb els que realitzar seguiments concrets amb facilitat.

RSS: sindicació de continguts





Aplicacions com Zite permeten confeccionar una revista amb les notícies que ens interessin Els fils RSS sempre han estat presents a molts webs, però el seu ús no s'ha popularitzat tant com s'havia esperat, tot i que és una eina molt útil per poder seguir temes d'interès més genèrics. De fet, la desaparició de Google Reader fa uns mesos va tenir força ressò a les xarxes socials, i l'arribada d'eines com Feedly per substituir-lo han rebut bones crítiques. Permeten agrupar les novetats de webs i blocs que volem seguir de forma cronològica i combinant-los entre ells. Una manera de veure titulars que, amb eines com Zite, Flipboard o Pulp per iOS i Android, ens permet conèixer noves publicacions, o seguir temes concrets a partir de webs semblants a les que nosaltres hem donat d'alta.

Altres eines de seguiment