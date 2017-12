Un satèl·lit caurà aviat sobre la Terra en un lloc incert

Aquesta notícia es va publicar originalment el 07/11/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Es tracta del Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer , o abreviant,. És un satèl·lit de la ESA d'aspecte estilitzat, que li ha valgut el sobrenom del «Ferrari de l'espai». Pesa una tona i fa cinc metres de llarg. Durant quatre anys ha estat dedicat a la mesura del camp gravitatori terrestre. Fins ara.El passat 21 d'Octubre, els motors que mantenien en òrbita aquest pesat aparell es van quedar sense Xenó, el seu combustible. Així doncs, el satèl·lit ha començat una lenta però constant reentrada a l'atmosfera terrestre des dels 224 kilòmetres d'altura on operava. S'estima que tocarà terra, o aigua, en els pròxims dies, peròLa fricció de l'atmosfera destruirà gran part del satèl·lit, però s'espera que algunes parts, que poden arribar als 90 quilos, arribin senceres a impactar contra la superfície. Degut a l'alta aleatorietat de la trajectòria de descens del GOCE, els responsables no poden predir on cauran els fragments, tot i que a mesura que s'acosti la reentrada podran fer-ne aproximacions. Ara per ara s'espera que caiguin s'obre l'oceà, per una simple questió de probabilitat: ocupen la major part de la superfície terrestre.Composició artística amb el GOCE en òrbita Foto: Kenneth ChangUna reentrada sense control sempre havia estat el destí planejat per al GOCE, que va ser enlairat el mes de març del 2009. L'any 2008, les Nacions Unides van adoptar unes línies d'acció per reduir els perills causats per les deixalles de l'espai. Però el GOCE, en aquells moments, ja havia estat dissenyat. Futures missions sí que hauran de contemplar mesures addicionals de seguretat.De fet, el GOCE és només una part de lesque, s'espera, caiguin sobre la Terra només durant aquest any. Potser sabrem el seu destí, potser no. Sembla doncs que enguany tindrem rifa de Nadal anticipada, tot i que la pluja serà de ferralla. Esperem que aquesta loteria no toqui a ningú: en paraules del Dr. Floberghage, cap de missió del GOCE, les restes podrien danyar entre 13 i 18 metres quadrats de la superfície terrestre. «Si comparem això amb la superfície del planeta, és un número molt petit», ha afirmat. Molt difícil, però no impossible, que ens toqui. Igual que la Grossa.Font: The New York Times