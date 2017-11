Posem contrasenyes per compromís

Aquesta notícia es va publicar originalment el 06/11/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un recent robatori de dades a Adobe, que ha afectat com a mínim a 38 milions de persones, ha tornat a posar sobre la taula que les contrasenyes més utilitzades són, com és d'esperar, les menys segures.Aprofitant el problema, la BBC va demanar a diversos analistes que, a partir de les dades robades -amb les contrasenyes encriptades- busquéssin les més utilitzades pels usuaris d'Adobe . I segons el mitjà, el primer lloc l'ocupaI és que, malgrat que diversos webs es desin les contrasenyes emmascarades d'alguna manera, i tot i que no es puguin desxifrar directament, sempre és possible buscar quin ha estat el mètode d'encriptació i provar algunes de les combinacions més utilitzades per comparar-les. D'aquesta manera, la llista es completa amb altres opcions molt populars comAmb tot, les contrasenyes no solen ser l'objectiu principal d'aquest tipus de robatoris de dades: els atacants poden trobar-hi molta més informació per generar grups d'adreces de correus electrònics on enviar correu brossa amb dades concretes per separar-les geogràficament o per interessos, per exemple.A més, un atac així posa en evidència la companyia, fa caure la confiança en els seus serveis i, per tant, no és només què s'aconsegueix a nivell material, sinó també les conseqüències que pot tenir per l'empresa, i més si se l'havia advertit abans.La publicació de les dades, però, fa que després sigui possible trobar contrasenyes a partir d'adreces de correu electrònic.Malauradament no existeix la seguretat amb totes les garanties. Podem escollir la millor contrasenya que se'ns hagi acudit, però si la seguretat del web o plataforma no és correcta, algú hi podrà accedir i, segons com s'hagin guardat, seria possible desxifrar-les.Amb tot, el cert és que sempre és important tenir en compte algunes característiques per una contrasenya segura:- Utilitzar com a mínim 8 caràcters (números, lletres o símbols)- Emprar com a mínim una majúscula, una minúscula i un número (Exemple2013)- No escriure paraules de diccionari, o substituir-ne alguna lletra per un número (Ex3mpl32013)Si, a més, volem que un atac provant contrasenyes a l'atzar sigui més difícil en el nostre cas, podem combinar-hi símbols que no siguin números ni lletres. Per exemple, substituir una "A" pel símbol @ o una i per un símbol d'exclamació ( [email protected] !desa) faria que es requeríssin molts més intents que provant només combinacions de números i lletres.Però com ja hem dit, la contrasenya no ho és tot. I, de fet, hi ha llocs on ens registrem per necessitat, més que per interès, i no plantegem tenir-hi dades personals ni informació important desada. Potser aquest és el cas d'Adobe, on molts usuaris dels seus programes hi tenen comptes però potser no els han utilitzat mai. Per tant, potser si que és més preocupant veure-ho en casos com a LinkedIn, en el seu moment, en què era evident que hi havia molta informació personal dels usuaris.