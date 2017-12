WhatsApp per IOS 7 a la vista

Aquesta notícia es va publicar originalment el 05/11/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Apple ha introduït nombrosos canvis en el seu darrer sistema operatiu per dispositius mòbils.ha representat un canvi substancial en molts aspectes, especialment en el del disseny. Per adaptar-se al nou sistema algunes aplicacions han optat també per redissenyar les seves interfícies, i d'altres s'han quedat amb el seu aspecte anterior. Les que optin per la primera via oferiran, sobre el paper, una millor experiència d'usuari, més integrada en l'ecosistema IOS. I una de les versions més esperades és, com no podia ser d'altra manera, la deLes imatges que veureu a continuació han estat filtrades pel web WhatsApp Translation . Es desconeix si són de la versió definitiva de l'aplicació o d'alguna beta, però donen a entendre que una nova versió està de camí, i està en fase avançada.Si hem de jutjar per l'aspecte de les imatges, l'actualització incorporarà poques funcionalitats noves. D'altra banda, però, el canvi en el disseny és destacable, i s'aprecia un esforç per adaptar la interfície de l'aplicació a les línies bàsiques del nou sistema operatiu. Si us agrada l'aspecte de IOS7, possiblement trobareu aquest canvi encertat.Després d'una època caracteritzada per l'èxit però també per l', WhatsApp sembla despertar, probablement forçat pel panorama actual. L'aplicació no s'ha caracteritzat mai per la seva constant evolució ni per escoltar les propostes dels usuaris. Però s'haurà de posar les piles si no vol perdre l'hegemonia davant una competència cada cop més ferotge representada per Line, Facebook Messenger, SpotBros, WeChat, ChatON o Viber.