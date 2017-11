Telèfons a granel

Aquesta notícia es va publicar originalment el 02/11/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Motorola ha començat a treballant amb un projecte anomenat Project Ara . L'objectiu principal és aconseguir una plataforma de creació de telèfons mòbils personalitzats a partir d'una estructura principal (el marc o esquelet) i diversos "mòduls", que serien el processador, la pantalla, la càmera, teclat, memòria, lector de targetes o qualsevol altre element que s'hi pogués incorporar. En el fons, es tracta de l'intent de dur a terme la idea proposada per Phonebloks Ara bé, aquesta aposta és realment útil de cara al gran públic o està orientada només a guanyar-se certa part dels usuaris avançats que volen quelcom diferent? Fa unes setmanes em van preguntar què en pensava de Phonebloks, i la meva resposta va ser, precisament, que no veia clar que pogués ser rendible i anés més enllà d'un concepte d'un vídeo a Youtube.Evidentment, tots ens equivoquem un dia o un altre...Així que, vista la decisió de Motorola, que ara està buscant col·laboradors per fer-ho possible, m'il·lusionaré una mica: a mi si que m'agradaria poder-me fer el mòbil a mida. De la mateixa manera que ho faig amb els ordinadors.Però per coneguts, amics i familiars, jo soc "informàtic", aquell concepte tant extens. És probable que, de popularitzar-se un sistema així, acabi convidat a berenar a canvi d'ajudar a triar el mòbil des de l'ordinador que jo mateix vaig muntar amb un pressupost ridícul. Perquè, per la majoria de gent, els mòbils funcionen quan arriben i, de fet, el projecte Ara sembla el més oposat, per exemple, a Apple, que presenta productes dels quals l'usuari només s'ha de preocupar de fer-los funcionar.Així doncs, per mi és una molt bona idea. I ho faré servir. Però no tinc clar que tota la inversió en temps i diners que pot requerir una plataforma així pugui fer-la rendible finalment. Per al gran públic, potser li veig utilitat en terminals el més barats possible, però això no ho faria rendible.Però cal que tingueu en compte que, només fa unes setmanes, ni tant sols veia Phonebloks com a res que pogués ser viable. Potser sí que, al final, em sorprendrà més Google (encara que sigui a través de la seva empresa Motor