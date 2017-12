Connecten 4 ordinadors a Internet amb una bombeta

Aquesta notícia es va publicar originalment el 22/10/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Esquema d'un entorn LiFi Foto: extremetech

Científics de la Universitat Fudan de Xangai han aconseguit un important avenç tecnològic: connectar quatre ordinadors a Internet, amb l'única ajuda d'una bombeta LED i a una velocitat de 150Mbsp. L'alternativa a la WiFi tradicional està sobre la taula, amb velocitats de fins a 500Mbps.El terme LiFi fou utilitzat per primera vegada per Harald Hass, del Institut Heinrich Hertz de Berlín. La tecnologia, que es troba en plena fase de desenvolupament, permet la comunicació sense fils entre sistemes utilitzant la llum, en lloc de les freqüències de ràdio tradicionals, com la WiFi. Així, es tradueixen les dades de la connexió a pulsacions ultraràpides de llum, que són rebudes per un router òptic. Els LED són, ara mateix, un dels camps amb més futur en relació a aquesta tecnologia.Segons els investigadors, aquest nou sistema supera en eficiència el seu competidor i servirà per abaratir costos de transmissió sense fils per Internet. També ofereix majors garanties de seguretat, ja que no travessa parets: la xarxa LiFi quedaria restringida a les parets de la nostra llar. Hi ha una mala notícia, respecta a aquest últim punt: els objectes en el camí de la llum interrompen la connexió. Si algú passés entre el router i el receptor, trencaria la transmissió. La directora del projecte, la professora Chi Nan, apunta que la tecnologia encara no està prou refinada, però que és molt prometedora. Veurem com resolen aquests inconvenients.