Ja està disponible Windows 8.1

Aquesta notícia es va publicar originalment el 18/10/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Microsoft ja ha començat a oferir la descàrrega gratuïta del nou Windows 8.1 per a tots els usuaris actuals de Windows 8 (ho podeu fer des d' aquest enllaç ). A partir d'avui, Windows 8.1 es començarà a vendre en establiments físics amb els nous dispositius o per separat, al preu de 119,9€ i 279,99 € per a la versió Pro.Amb Windows 8.1 Microsoft té una bona oportunitat per ajustar tot el que no funcionava amb Windows 8 o que els usuaris no acabaven d'acceptar. S'hi apreciarà certa voluntat de tornar, encara que sigui a mitges, a l'essència dels Windows anteriors, amb la recuperació de l'escriptori. Podeu veure en detall els canvis i novetats que incorpora l'actualització en aquesta entrada Windows 8, alliberat l'any passat, va ser el primer sistema operatiu de Microsoft pensat gairebé de forma exclusiva per dispositius mòbils. En el seu primer any de vida, el sistema operatiu ha aconseguit fer-se amb el 8,2% del mercat europeu d'smartphones, i és ara el tercer en discòrdia, després d'Android i IOS i per davant de Blackberry. En ordinadors, però, pràcticament no ha aconseguit penetrar en el mercat. El 46% dels ordinadors funcionen sota Windows 7, el 31% ho fan encara amb el vell Windows XP i només un 8% han adoptat el nou Windows 8. Tot això comptant que Windows 8 és el sistema operatiu instal·lat per defecte en la majoria d'equips nous.Steve Ballmer, anterior conseller delegat de Microsoft, en la seva carta de comiat als accionistes va recordar que l'any passat va ser l'Any I de la transformació de Microsoft: estrena de Windows 8 i tauletes i portàtils Surface. L'Any II, l'actual, consistirà en Windows 8.1, les noves tauletes Surface, a presentar la setmana vinent, i possiblement les noves tauletes Nokia. Veurem com els hi surt aquesta renaixença.