Videojocs de rècord

Aquesta notícia es va publicar originalment el 23/09/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Si actualment hi ha uns reis del negoci de l'entreteniment, són els videojocs: l'últim exemple el tenim en el GTA V. El títol de Rockstar hade recaptació en les sevesen venda:. En només 1 dia. I només cal veure les xifres d'altres videojocs per inferir que la indústria de l'oci electrònic gaudeix de millor salut que mai. Ni les grans estrenes de Hollywood s'hi acosten en el seu primer cap de setmana en taquilla.De fet, i parlant de cinema, molts videojocs. Efectivament, s'hi han convertit, a tots els efectes, i. Call of Duty: Black Ops (el desbancat del primer lloc en recaptacions per GTA V) va comptar amb la col·laboració de Trent Reznor, guardonat amb un Òscar per La xarxa social , i amb la de David S.Goyer, que ha treballat en pel·lícules com El cavaller fosc Anem a veure els videojocs amb lesEn les primeres 24 hores va recaptar 591 milions d'euros. Al cap de tres dies, la xifra ja rondava els 740 milions (1000 milions de dòlars). A nord-america, 8.300 establiments van obrir portes a mitjanit per vendre les primeres còpies. Una estrena de luxe per, probablement, la sèrie amb més èxit del món dels videojocs.El videojoc (com en les edicions anteriors) ha rebut fortes crítiques al voltant del seu explícit contingut violent i sexual, però la comunitat feia molts anys que n'esperava la sortida amb ànsia. El seu, el més alt de la història. I vistes les xifres de vendes, està més que amortitzat.L'últim exponent d'una altra saga clàssica, Call of Duty, era fins ara el que havia otingut més guanys el primer dia. La xifra de referència dels 1000 milions de dòlars (740 milions d'euros) la va assolir en tan sols 15 dies.Algunes dades per posar en context aquesta xifra:Avatar, la pel·lícula més taquillera de la història del cinema, va trigar 17 dies a assolir aquesta xifra. D'altra banda, segons Activision, els ingressos de tots els videojocs de Call of Duty superen els de les sèries d'Star Wars i Harry Potter juntes (les dues, per cert, les de més éxit en tota la història del cinema)Curiosament, Black Ops 2 va prendre la primera posició a l'anterior capítol de la sèrie Call of Duty, l'esmentat Modern Warfare 3. Aquest últim va ser possat en venda el 8 de novembre del 2011 i va aconseguir recaptar 573 milions d'euros en els seus primers 5 als establiments.La quarta entrega de la coneguda saga, desenvolupada per 343 Industries, va aconseguir el primer dia al mercat aquesta xifra gens menyspreable. Concretament fou el 6 de novembre del 2012, amb el mèrit afegit que va aparèixer només per Xbox 360.No us haurà passat desapercebut que tots els videojocs de la llista són. El gran públic s'aboca de forma gairebé compulsiva cap als títols de sèries conegudes i de solvència contrastada, havent-hi altres produccions molt més originals i d'igual o millor qualitat que es veuen relegades a àmbits més minoritaris.Per a moltes companyies és molt més factible oferir una nova iteració d'una sèrie coneguda que oferir un producte nou. I és que un videojoc, si porta al davant la paraula GTA, Halo, FIFA o Call of Duty és garantia segura d'èxit comercial, independentment de la seva qualitat. De fet, els Call of Duty i els FIFA solen ser, any rere any, el mateix videojoc amb canvis poc substancials que, igualment, aconsegueixen vendes impressionants.