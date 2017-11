Jugar a Starcraft millora la flexibilitat mental

Aquesta notícia es va publicar originalment el 17/09/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

TOP, jugador expert en Starcraft de l'equip oGs, durant una partida Foto: joo0ey (Flickr)

Captura de pantalla durant una batalla a Starcraft 2

Jugadors provant Starcraft 2 en un estand de Blizzard Foto: wlodi (Flickr)

Com a videojoc d'estratègia en temps real, la sèrie Starcraft està considerada un absolut referent, amb milions de seguidors arreu del món. El que potser molts no li atribueixen són beneficis saludables. Però recentmentde la Queen Mary University of London i la University College London ha arribat a la conclusió queDurant la fase prèvia de l'estudi es va donar un fet molt curiós, a més de revelador: per dur a terme les proves, els investigadors van ser incapaços de trobar homes que juguessin a videojocs durant menys de dues hores al dia. Com a conseqüència,Un cop escollits els participants, aquests van ser assignats a tres grups. Dos grups van jugar a diferents fases de Starcraft. En aquest videojoc, els jugadors lluiten pel control d'un territori. Aquesta lluita, frenètica, exigeix capacitat tàctica i estratègica i reaccions ràpides i encertades per endur-se la victòria. El tercer grup, però, va jugar als Sims. Com probablement sabreu, és un joc molt més tranquil i pacífic, orientat a la simulació domèstica i social. Els participants van estar-hi jugant una hora al dia durant un període de 6 a 8 setmanes.Finalment, els participants de l'experiment van realitzar diferents proves, com tests de memòria, cerques visuals i filtratge d'informació. En aquestes proves es penalitzaven els segons d'indecisió. Les dones que havien jugat als nivells més complexos de Starcraft van ser les que van contestar les preguntes més ràpidament i amb més precisió. L'equip de recerca va concloure que, efectivament,que incideixin en el tractament ràpid i concurrent de diferents tipus d'informació.El coautor de l'estudi, Brad Love, indicava que "aquest resultat per sí sol només apunta la necessitat de realitzar més estudis sobre els efectes dels videojocs sobre nosaltres, ja que els joves estan jugant en uns nivells enormes".En conclusió, per a molts l'excusa perfecta per a dedicar-hi més estones, per a d'altres un camp adobat per aprofundir en el coneixement del cervell humà, per a d'altres una bona oportunitat per aplicar noves tècniques pedagògiques. I per a nosaltres, particularment, quelcom que ja sabíem: els videojocs, utilitzats amb mesura, són i han estat sempre un entreteniment saludable. Bé, alguns més que d'altres.Podeu llegir l'article complet del The Wall Street Journal fent clic aquí